Združitev skupine Foxy Teens

Na odru Hale Tivoli se bodo za en večer ponovno združila dekleta iz skupine Foxy Teens. Za to bo poskrbela nekdanja članica Ines Erbus, ki bo tam praznovala deseto obletnico svoje samostojne kariere. Na odru se ji bodo pridružile nekdanje članice skupine Nika Krmec in Kim Perne, na jubilejno praznovanje pa je povabila še svoje dobre prijatelje Davida Amara, Uroša in Tjašo Steklasa ter Evo Boto.

Med tujimi glasbeniki se bo v petek pri nas mudil dalmatinski zvezdnik Dražen Zečić, ki bo zabaval obiskovalce mariborske Dvorane Tabor. V Radovljici se bodo greli ob ritmih raperke Masayah, v Slovenj Gradcu pa bodo za pravo narodnozabavno druženje poskrbeli Firbci. Veselo bo tudi na Kopah, kjer se bodo smučarji zabavali kar štiri dni zapored – obiskali jih bodo Samuel Lucas (petek), DJ Umek (sobota), Mladi Gamsi (nedelja) in Mladen Grdović (ponedeljek).

Ljubezenske prizore v videospotu za pesem Ranjeno srce, ki na njenem koncertu ne bo manjkala, je Ines Erbus odigrala z najboljšim prijateljem Tiborjem Golobom. Foto: Matic Gabriel

Preden se poslovimo od starega leta, je na sporedu še vrsta zabavnih dogodkov. V soboto v Laško prihajajo Kingston, skupina Marvin in domačin Dejan Dogaja, na tako imenovan Županov koncert v Kranj pa skupini Smetnaki in Mi2. V hramu slovenske kulture Cankarjevem domu bodo obiskovalci medtem uživali ob zvokih praznične vokalne ekstaze, ki jo bo za obiskovalce pripravila vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.

Dogajalo se bo tudi v Domžalah, kjer bodo plesali ob ritmih harmonike s skupino Zvita Feltna, ter v Zagorju ob Savi, kjer bo vzdušje bolj rockovsko obarvano – nastopili bosta skupini Revolve in Siddharta. V nedeljo bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji zabavne glasbe, saj bodo tam gostili še Petra Graša in skupino Mambo Kings. V Ribnico medtem prihaja Parni Valjak, v Domžale Miran Rudan, v Litijo pa Nina Pušlar.

V Zagorju ob Savi se bodo veselili kar tri dni zapored – obiskali jih bodo Siddharta, Revolve, Petar Grašo, Mambo Kings, Dejan Vunjak in Modrijani. Foto: Neo Visuals

Čeprav 30. december ni dela prost dan, v številnih krajih po Sloveniji pripravljajo prednovoletne koncerte, s katerimi bodo zaključili leto 2024. Če vam je ostalo še kaj dopusta ali pa vam na silvestrovo enostavno ni treba v službo, smo zbrali še nekaj predlogov, kam se lahko odpravite na zadnji ponedeljek v tem letu.



V Zagorju ob Savi se bodo veselili kar tri dni zapored – po rockovsko obarvani soboti in zabavni nedelji bo v ponedeljek v ospredju harmonika, ki jo bodo pripeljali Modrijani in Dejan Vunjak. Na Pogačarjevem trgu v prestolnici bodo gostili Domna Kumra, na Kongresnem trgu Ansambel Saša Avsenika in Polkaholike, na glavnem mariborskem trgu pa skupino Tabu.



Prednovoletni večer lahko preživite tudi v družbi Nike Zorjan in skupine Leteči Odred v Brežicah, z Nino Pušlar v Kranju, skupino Mrfy v Kočevju ali Mambo Kingsi v Bohinjski Bistrici.

Dedek Mraz v Ljubljani in na Ptuju, slovo od Maribora

Ves december so v praktično vseh slovenskih mestih in krajih razni praznični dogodki, ki vključujejo božično-novoletne sejme, drsališča na prostem, razstave jaslic, delavnice in koncerte. Med drugim praznične dogodke prirejajo v Ljubljani, Mariboru, Radovljici, Laškem, Kranju, Moravskih Toplicah, Murski Soboti, Portorožu, Kočevju, Ilirski Bistrici, Novem mestu, Izoli, Kopru, Črnomlju, Domžalah, Štanjelu, na Ptuju in Bledu.

Na Pogačarjevem trgu v prestolnici ves mesec organizirajo koncerte na prostem. Ta konec tedna bodo tam nastopili Dominik Kozarič, Anja Rupel, Frenk Nova in Iris Ošlaj (petek), Vili Resnik (sobota) ter Rišpet (nedelja). Na Kongresnem trgu bodo medtem nastopili Tabu in Miran Rudan (petek), Manouche in Magnifico (sobota) ter Vesna Pisarović in Crvena Jabuka (nedelja). Na prostem se bodo zabavali tudi na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, kamor prihajajo Mrfy in Stari pes (petek), Emkej in Tekochee Kru (sobota) ter Help! A Beatles Tribute (nedelja).

Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, ki vsako leto nestrpno čakajo predvsem na prihod decembrskih dobrih mož. Na Kongresnem trgu v Ljubljani lahko otroci vsak dan do 30. decembra obiščejo praznično okrašeno kočo, kjer bo Dedek Mraz izpolnjeval želje, za animacijo pa bosta skrbela škrata. Do konca leta bodo tam potekali tudi sprevodi. Dobri mož bo obiskal tudi otroke na Ptuju (sobota), s sabo pa pripeljal še teto Zimo. Od njega se bodo poslovili mariborski otroci (petek) in ga povabili, da jih obišče spet prihodnje leto.

Otroke na Ptuju bosta obiskala Dedek Mraz in teta Zima s spremstvom, ki bosta prisluhnila željam za prihajajoče leto ter nasula obilico snežink. Foto: I Feel Slovenia

