Tudi med letošnjimi prazniki bo v Postojnski jami zažarel največji božično-novoletni spektakel v Sloveniji. Že 34. Žive jaslice, ki bodo na sporedu med 25. in 30. decembrom, vas bodo popeljale v skrivnostni podzemni svet in poskrbele za podoživljanje brezčasne božične zgodbe. Za projektom že vrsto let stoji družina Marjana Batagelja, ki vsako leto upraviči sloves jaslic kot najlepših uprizoritev božiča na svetu. Na premierni uprizoritvi je za Siol.net povedal, da jaslice njegovi družini pomenijo ogromno, izpostavil pa je tudi prizadevnost in predanost vseh nastopajočih: "Zdržati pet dni po 16 predstav dnevno ni mačji kašelj. Ko sem jaslice videl prvič, moram reči, da so me prijetno presenetile."

Žive jaslice v eni od naših najbolj obiskanih turističnih znamenitosti veljajo za največje žive jaslice v Sloveniji in ene najlepših na svetu. 90-minutna predstava obiskovalca popelje po petkilometrski poti, skozi katero spozna 18 biblijskih prizorov in božični čudež rojstva odrešenika. Začetne tri kilometre in pol vidimo med vožnjo z vlakom, drugi del (dolg kilometer in pol) pa peš.

Kaj lahko pričakujete od letošnje predstave, si oglejte v spodnjem posnetku:

Izzivov jim ne zmanjka, izkušnje pokažejo svoje

Tako kot že vrsto let za tem božično-novoletnim spektaklom stojijo Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame, ter njegovi hčerki Kaja in Lana Batagelj, sicer direktorici podjetja. Eden najbogatejših Slovencev nam je na medijski premieri letošnjih jaslic zaupal, da je bil nad videnim pozitivno presenečen: "Ko sem jih danes videl prvič, tako kot vi, moram reči, da so me prijetno presenetile. Ves čas težimo k presežnikom in novostim, čeprav jih v svetopisemske prizore ne moreš vnašati, ker je sporočilo jasno. Ampak način interpretacije me preseneča. Pa tudi igra vseh otrok, ki so del predstave, kako so sproščeni in predani. Ta mistika te nekako privleče in pozabiš, da ni resnično."

Družina Batagelj v času božično-novoletnih praznikov veliko časa preživi v Postojnski jami. "Za božič pa smo doma, ker nam veliko pomeni. To je čas, ko so na mizi čisto druge teme," pravi predsednik uprave. Foto: Ana Kovač

V predstavi sodeluje več kot sto nastopajočih, letos pa jih zaznamuje zanimiva mednarodna pevska zasedba. Ivana Defabiana iz Italije smo spoznali že v lanskem letu, a so bili, kot je povedal Batagelj, nad njegovim glasom tako navdušeni, da so ga povabili tudi letos. Pridružila se mu bosta še Slovenka Anea Mercedes Anžlovar in Sumika Kanazawa z Japonske, ki v Koncertni dvorani navdušuje s skladbo iz filma Princess Mononoke.

Kot nam je povedal Batagelj, organizacija tako kompleksnega dogodka z velikim številom nastopajočih prinaša številne izzive: "Na nastope se pripravljamo zunaj jame, ko gremo v jamsko okolje, pa je treba marsikaj prilagoditi. V jamo smo morali pripeljati ogromno kostumografije in rekvizitov ter spremeniti svetlobo, da bo pričarala božično vzdušje. Izziv je tudi zvok oziroma sama akustika." Izzivov jim tako ne zmanjka, a kot poudarja, "imamo dovolj izkušenj, da vse obvladujemo". "Čeprav je bila danes generalka, je vse potekalo zelo tekoče," je še dodal.

Ponosni na mlade talentirane glasbenike

Poleg mednarodnih pevcev so izjemno ponosni tudi na mlade glasbene upe, "za katere boste v prihodnosti zagotovo še slišali". V predstavi jih spoznamo pri prizoru rojstva odrešenika in v vlogi pastirjev. Tinkara Bučar in Robyn Lazell zablestita z najbolj znano božično pesmijo vseh časov Sveta noč, Anabela Kosanović, Nika Valenčič, Mark Antonij Krkovič in Anastasia Nesterović pa s slovensko Glej, zvezdice božje.

Med 25. in 30. decembrom bodo nastopajoči uprizorili več kot 16 predstav dnevno, kar po mnenju Batagelja ni enostavno: "To je bil za nas vedno izziv, ker gre za mlade ljudi in neprofesionalne igralce. Ampak se mi zdi, da se hranijo z nasmehi in zadovoljstvom ljudi, ki hodijo mimo njih. Nastop imajo vsakih 15 minut in to je zanje tako lepo. Zdržati pet dni po 16 predstav dnevno, pa ni mačji kašelj."

Tinkara Bučar in Robyn Lazell zapojeta Sveto noč v slovenski in angleški različici. Foto: Ana Kovač

Martin Golob več kot navdušen

Na povabilo predsednika uprave si je letošnje 34. Žive jaslice prvič ogledal tudi grosupeljski župnik Martin Golob, ki je bil nad izvedbo več kot navdušen. "Bilo je zelo lepo, lepa vsebina, takšna, kot je. Kako so mladi kot angeli, pastirji, Jožef in Marija predstavili to božično zgodbo, je ganljivo," je po predstavi povedal v pogovoru za naš portal.

Dejal je, da je skozi zgodbo prepoznal vseh 18 svetopisemskih prizorov, največ njegove pozornosti pa je pritegnilo Jožefovo oznanjenje, "o katerem se malo manj govori". "Marijino oznanjenje je bolj znano, Jožefovo malo manj. Gre za to, da mu je ponoči, ko spi, razodeto, da je njegova zaročenka noseča od svetega duha," nam je pojasnil in dodal: "Mislim, da je bistvo božiča in rojstvo odrešenika skozi zgodbo dobro predstavljeno, tako kot je v evangeliju."

Žive jaslice si je ogledal tudi eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih duhovnikov pri nas. Foto: Ana Kovač

Štirje Jožefi in pet Marij

Priprave na veličastno prireditev, ki se dogaja v podzemnih dvoranah Postojnske jame, potekajo celo leto, avdicije, na katerih med domačini izberejo nastopajoče, pa pripravijo oktobra. Kot pravi Batagelj, je običajna praksa, da nastopajoči skozi leta napredujejo – denimo iz pastirice v Marijo ali iz vojaka v Jožefa. Za letošnjo predstavo so izbrali štiri Jožefe in pet Marij, pastirje, angele in vojake, Zaharijo in Elizabeto ter Rimljane in svete tri kralje.

Poleg pevskih in plesnih točk, ki jih nastopajoči izvajajo v živo, smo priča tudi številnim instrumentalnim – med novostmi je tako igranje na posebno glasbilo hand-pan, na katerem na vhodu v Lepe jame navduši Petra Vidmar.

Fotogalerija 1 / 33 / 33

Rekordno leto za Postojnsko jamo

Pred medijsko premiero Živih jaslic, na katere so v podjetju zelo ponosni, je Marjan Batagelj predstavil ugotovitve in poslovne rezultate družbe Postojnska jama d. d. Poudaril je, da so v primerjavi z lanskim letom poslovne prihodke povečali za približno 3,6 milijona evrov (iz 39,1 milijona na 42,7 milijona), kar je povezano tudi z vztrajno rastjo števila obiskovalcev. Izpostavil je tudi dodano vrednost na zaposlenega, ki je letos dosegla 131 tisoč evrov.

Ocenjujejo, da bo Park Postojnska jama, kamor poleg kraške jame spadajo še Predjamski grad, Vivarij, Expo in Hotel Jama, letos obiskalo 898 tisoč obiskovalcev, kar je toliko kot pred osamosvojitvijo leta 1990. Po tem je namreč sledila kriza, ki se je poglobila predvsem v času epidemije covida-19. "Korona je bila za nas zelo težko preizkušnja, saj nismo vedeli, kako globoke rane bo povzročila. Zato sem zelo vesel, da smo prišli do predkoronskih rezultatov," je povedal Batagelj in dodal, da tudi v prihodnjih letih pričakujejo rast števila obiskovalcev.

Predsednik uprave Marjan Batagelj s hčerkama Lano (levo) in Kajo (desno), ki sta prevzeli položaj direktoric družbe. Foto: Ana Kovač

Preberite tudi: