200-letnica vodniške službe: na svetu jih je samo sto, od tega 50 v Postojnski jami

Poklic jamskega vodnika je izjemno redek. Na svetu jih je samo nekaj sto, od tega 50 pri Postojnski jami, so poudarili ob današnji obeležitvi 200-letnice vodniške službe Postojnske jame. V njej prevladujejo moški, prvo žensko vodnico so v Postojnski jami dobili šele pred 50 leti.

"Postojnska jama je preživela pet držav, vodniška služba pa je bila vedno stabilna. Epidemija covid-19 je pokazala, kako pomembno je, da smo ohranili moč vodniške službe, da so naši vodniki ostali tukaj. Če bi se to znanje izgubilo, bi se izgubil del zgodovine, in to bi bila nepopravljiva napaka," je povedal predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagelj.

Jamski vodniki niso le vodniki z znanjem tujih jezikov, pač pa premorejo številna druga znanja in izobrazbo. Med njimi so ljudje z znanjem geografije, krasoslovja, morfologije, biologije in tudi elektrotehnike in računalništva. "Vodniška služba je multidisciplinarna. Pri svojem delu se povezujejo med seboj. Ti ljudje so danes tukaj, ker imajo veliko znanja o jami, Krasu, logistiki, organizaciji," je naštel Batagelj.

Obisk med velikonočnimi prazniki do 12 odstotkov višji od povprečja

Sicer pa se je letošnje leto za Postojnsko jamo začelo obetavno. Obisk v prvih treh mesecih leta in med velikonočnimi prazniki, ki velja za nekakšno napoved turističnega obiska jame, je bil za od deset do 12 odstotkov višji od povprečja. Epidemija je bila prelomna za strukturo gostov, tako še vedno prevladujejo obiskovalci iz evropskih držav. Vrnili so se Italijani, počasi in postopoma pa se vračajo tudi obiskovalci z Daljnega vzhoda. Med obiskovalci prevladujejo individualni gostje, na večje število organiziranih skupin bo po mnenju Batagelja treba počakati še vsaj okoli pet let.

Začetek leta po njegovih besedah nakazuje rekordno sezono. "Vedeti pa moramo, da se je letošnja sezona skupaj s prebujanjem narave začela prej kot običajno. To pa zna prinesti težave v višku sezone, ko pa se bomo pogovarjali o preveč turistih," je dejal predsednik upravnega odbora Postojnske jame.

Tudi z obiskom in s poslovanjem v lanskem letu so bili precej zadovoljni, saj so ustvarili 39 milijonov evrov prometa in ustvarili 13 milijonov evrov čistega dobička. Zaradi tega bodo lahko več denarja namenili za investicije. Največja med njimi bo prenova hotela Cerkno, zaključili pa so že prenovo restavracije Briljant pred vhodom v Postojnsko jamo, vredno okoli milijon evrov.