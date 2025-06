Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob današnjem dnevu državnosti v predsedniški palači sprejela več kot 300 obiskovalcev različnih generacij. Kot so sporočili iz urada predsednice, so državljani s svojo pristnostjo poskrbeli za prijetno vzdušje in utrip palače.

Poleg notranjosti palače, ki je opremljena z umetninami iz zbirk narodne in moderne galerije ter predmeti iz tehniškega, prirodoslovnega in računalniškega muzeja, je posebno zanimanje med njimi vzbudil tudi hodnik, kjer so razstavljena protokolarna darila, ki jih je urad prejel ob različnih priložnostih.

Največ pozornosti je medtem po navedbah urada pritegnila predsedničina pisarna, kjer je obiskovalce predsednica tudi osebno sprejela in odgovarjala na njihova vprašanja. Foto: STA

V pisarni ima edinstveno mizo

Obiskovalci so si lahko prvič ogledali tudi prenovljen prostor z novo mizo, izdelano iz slovenskega lesa, ki jo je predsednica prejela v začasno rabo ter s svojo simboliko in oblikovanjem pripoveduje edinstveno zgodbo o Sloveniji, njeni naravi, tradiciji, znanju in ustvarjalnosti. Predstavlja pa tudi umetniško in obrtniško mojstrstvo, ki izraža trajnostno vizijo ter spoštovanje do narave in domače dediščine, so zapisali v predsedničinem uradu.

Ob zaključku dneva odprtih vrat so predsednico s plesno koreografijo presenetile tudi mažoretke iz Nacionalnega mažoretnega ansambla.

Predsednica republike je pred sprejemom državljanov na ljubljanskem pokopališču Žale položila venec k Pomniku padlim v vojni za Slovenijo 1991. Foto: STA

V počastitev državnega praznika je bila pred predsedniško palačo med 9. in 16. uro postrojena tudi častna straža garde Slovenske vojske.