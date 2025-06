Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pred dnevom državnosti v predsedniški palači gostila sprejem za veterane in svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zbranim se je zahvalila za junaštvo v času, ko se je svet močno zamajal. "Ker ste stali pokončno in neomajno, je lahko Slovenija obstala in postala svobodna," je poudarila.

Na današnjem sprejemu je predsednica republike žrtvam, ranjenim in njihovim svojcem izrazila globoko hvaležnost in spoštovanje za dejanja, s katerimi so odločno, požrtvovalno in brez oklevanja prispevali k neodvisni in suvereni državi.

Pirc Musar: Slovenci se nismo umaknili, nismo sklonili glav

Ob spominu na dogodke pred 34 leti je poudarila, da se v času, ko je človek na težki preizkušnji, razgalita njegova bistvo in veličina, enako tudi skupnosti in naroda. "Slovenci se nismo umaknili, nismo sklonili glav ali celo bežali. Ko se zgodovina prelomi, človek izbere, kaj bo postal, za kaj se bo zavzel in za kaj se bo boril. Takrat štejejo vrednote, takrat šteje srce," je dejala Pirc Musar.

Zgodovina po njenih besedah uči, da se v najtemnejših trenutkih lahko rodijo najsvetlejše odločitve. In tako je bilo tudi pri osamosvajanju Slovenije, je dejala.

Predsednica Nataša Pirc Musar je spomnila, da je bila osamosvojitev Slovenije politični, diplomatski, komunikacijski, varnostni in obrambni projekt, izpeljan modro in premišljeno. Foto: STA "Vi in vaši dragi ste za našo svobodo, mir in samostojno odločanje o domovini žrtvovali največ, kar lahko, žal nekateri tudi življenje," je poudarila v nagovoru zbranim na sprejemu. Hkrati se je zahvalila vsem, ki niso dovolili, da bi o usodi slovenskega naroda odločali drugi, pač pa so se zoperstavili in omogočili rojstvo Republike Slovenije. "S tem ste prihodnjim generacijam podarili možnost za demokratični razvoj ter boljšo in pravičnejšo prihodnost," je dejala predsednica.

Spomnila je še, da je bila osamosvojitev Slovenije politični, diplomatski, komunikacijski, varnostni in obrambni projekt, izpeljan modro in premišljeno. Zato je po njenih besedah prav, da se obuja spomin na izjemno predanost vseh vpletenih, politikov, pripadnikov obrambnega sistema in teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve, slovenske milice in prebivalcev.

Prvi ranjenec v aktivnostih za osamosvojitev Slovenije: Žrtve in ranjeni naj služijo kot opomin

Zbrane je nagovoril tudi prvi ranjenec v aktivnostih za samostojno in neodvisno Slovenijo Boris Fras, ki je poudaril pomen negovanja spomina na preteklost in zgodovino mlade države. "Le tako bomo dogodke v času rojstva samostojne Slovenije ohranjali zakoreninjene v zavesti naroda in preprečili, da bi se zgodovina naše države potvarjala naslednjim generacijam," je povedal.

Žrtve in ranjeni naj tako služijo kot opomin, da v vojni ni zmagovalcev, je opozoril. "Naj srce ustavi vojno, ne orožje utrip srca. Naj razum zgradi most med ljudmi in naj sovraštvo ne uniči naroda. Na koncu naj zmaga mir," je še ob koncu pozval Fras.

Sprejema so se med drugim udeležili tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, predsednik DS Marko Lotrič in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Foto: STA V sredo bo Slovenija praznovala dan državnosti, s katerim zaznamujemo sprejem ključnih osamosvojitvenih dokumentov pred 34 leti. Že te dni pa v počastitev državnega praznika po državi potekajo številne slovesnosti. Osrednja državna proslava bo zvečer na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo zbrane nagovorila predsednica republike Pirc Musar.