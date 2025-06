Pred dnevom državnosti je v ljubljanski stolnici potekala maša za domovino. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je spregovoril o potrebi po miru, pravičnosti in resnici. "Strnimo vrste in presezimo osebne zamere ter sodelujmo za skupno dobro vseh nas in prihodnosti sveta," je pozval.

"Bogu se zahvaljujemo, da obstajamo kot narod, da imamo ozemlje, na katerem živimo v miru, in da smemo in moremo sodelovati in soustvarjati pri skupnem dobrem vseh nas in za našo državo Slovenijo," je dejal škof Andrej Saje. Spomnil je, da je Slovenija pred dobrimi tremi desetletji dosegla samostojnost in dobila obljubo nove prihodnosti, kar je primerjal z rojstvom Janeza Krstnika. "Tudi ob rojevanju sodobne slovenske države so bila prisotna raznovrstna čustva, od strahu in zaskrbljenosti do hvaležnosti, čudenja, veselja in upanja," je izpostavil.

Vendar smo po njegovih besedah kmalu videli, da za spremembe in gradnjo lastne države zgolj zaznavanje občutij ni dovolj. "Mnogi so v razglasitvi in priznanju naše samostojnosti videli izraz Božje naklonjenosti do malega in trpežnega ljudstva, ki je živelo in preživelo na prepihu med severom, jugom, vzhodom in zahodom Evrope. Po misijonarjih, športnikih, učenjakih, zdravnikih in drugih velikih Slovencih je ime naše države in naroda postalo prepoznavno po vsem svetu," je še poudaril.

Spregovoril je tudi o besedah papeža Leona XIV., ki je spregovoril o treh dejavnikih, ki v današnjem svetu gradijo mostove med ljudmi in ljudstvi. To so mir, pravičnost in resnica, je poudaril Saje.

"Praznik državnosti nas vabi, da se soočimo z resnico o naši domovini, državi in nas samih. Vprašajmo se, kako je z našim odnosom do sočloveka, kako je s spoštovanjem dostojanstva človeške osebe in njenega življenja. Kako se soočamo z migracijami, izzivi umetne inteligence in varovanjem okolja, v katerem živimo," je poudaril Saje. Po njegovih besedah lahko za mirno sožitje in pravično družbo naredimo vsak nekaj in skupaj veliko. "Strnimo vrste in presezimo osebne zamere ter sodelujmo za skupno dobro vseh nas in prihodnosti sveta," je pozval.

Ob obletnici samostojne države so po njegovih besedah Bogu hvaležni za Slovenijo in za vsakega njenega prebivalca. "Hvala tistim, ki ste postavili temelje naši domovini in državi ter tistim, ki jo odgovorno vodite," je še dejal.

Pri maši tudi predsednica republike in predsednik DS

Maše za domovino, ki so jo darovali slovenski škofje, so se med drugim udeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik državnega sveta Marko Lotrič ter predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora.

V teh dneh se sicer vrstijo slovesnosti v čast dneva državnosti, s katerim zaznamujemo sprejem ključnih osamosvojitvenih dokumentov. Osrednja državna proslava bo na predvečer praznika na Kongresnem trgu, zbrane bo nagovorila predsednica Pirc Musar.

Še pred osrednjo državno proslavo se bosta na slavnostnih sejah sestala tudi državni zbor, ki ga bo nagovorila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, in državni svet, ki ga bo nagovoril predsednik Lotrič. Predsednica republike bo v torek v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. V sredo, na dan državnosti, pa bo predsedniška palača znova odprla svoja vrata obiskovalcem.