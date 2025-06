Na dan državnosti se odpirajo še zadnje planinske koče

Pred dnevi se je marsikdo čudil temu, da je bilo Gomiščkovo zavetišče na Krnu še zaprto, na družbenih omrežjih se pojavljajo tudi vprašanja o odprtosti Doma Planika pod Triglavom in koče na Prehodavcih. Na spletni strani PZS in spletnih zemljevidih maPZS najdete najbolj ažurne informacije o odprtosti slovenskih planinskih koč in zavetišč. Na praznično sredo se odpirajo še zadnje koče, najvišje ležeče.

Dom Planika pod Triglavom Foto: Matej Podgoršek Na spletni strani pzs.si/koce.php ter na spletnih zemljevidih maPZS lahko preverimo informacije o odprtosti planinskih koč, zavetišč in planinskih domov po slovenskih hribih in gorah. Informacije so sicer odvisne od tega, kako ažurni so oskrbniki z obveščanjem PZS. Nekatere koče imajo svoje profile tudi na družbenih omrežjih in tam planince obveščajo o razmerah in odprtosti. V preteklih dveh tednih, ko smo imeli res lepo vreme za obisk gora in je število planincev na pešpoteh skokovito naraslo, je bilo nekaj višjeležečih koč še zaprtih, kar je marsikoga presenetilo. A nekatere se že tradicionalno odpirajo na dan državnosti, ko se začnejo tudi poletne šolske počitnice.

Zasavska koča na Prehodavcih je odprta od 20. junija. Foto: Matej Podgoršek Preverili smo, kako je z odprtostjo koč, o katerih se je v zadnjih dneh na družbenih omrežjih največ spraševalo. Zasavska koča na Prehodavcih je odprta od preteklega petka, 20. junija. Dom Planika pod Triglavom, Koča na Doliču in Dom Valentina Staniča pod Triglavom se po podatkih rezervacijskega sistema odpirajo 24. oziroma 25. junija. Imajo pa vsi že skoraj povsem zasedena ležišča čez vse poletje. V sredo, 25. junija, se odpira tudi Gomiščkovo zavetišče na Krnu, Planinsko društvo Nova Gorica pa sporoča, da bo njihova druga koča, Stjenkova koča na Trstelju, na praznični dan zaprta. Koča Antona Bavčerja na Čavnu z novim oskrbnikom je odprta.

Začasna koča na Okrešlju je občasno odprta, trenutno sporočajo, da so odprti od 25. do 29. junija. Nov Frischaufov dom še ni dokončan. Začasno zavetišče na Korošici pod Ojstrico naj bi bilo odprto julija in avgusta. Kranjska koča na Ledinah je zaradi prenove zaprta tudi v letu 2025. Tako kot cesta na Mangartsko sedlo je za zdaj zaprta tudi še Koča na Mangartskem sedlu.