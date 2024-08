Iz doline na idilične Zajamnike. In sestop skozi Voje. #video

Planina Zajamniki in dolina Voje sta pravi planinski raj na obrobju Triglavskega narodnega parka. Zz Rudnega polja na Zajamnike oziroma iz Stare Fužine v Voje sta dva lažja enourna sprehoda (v vsako smer), če pa ste za celodnevno pohodniško avanturo z obiskom Zajamnikov, Voj in še planine Uskovnica, naš tokratni petkov nasvet uporabite za izlet v hribe. Izhodišče 22-kilometrske ture z 900 višinskimi metri je Srednja vas v Bohinju. Več kot kilometrov je lahko samo evrov parkirnine.

Srednja vas. Čez travnik od vasi je P+R Senožete. Foto: Matej Podgoršek Največji izziv bo parkiranje. Čeprav se Bohinjci hvalijo s sistemom javnega prevoza in P+R, sem sredi avgusta doživel neprijetno presenečenje, zato tudi ta nasvet za vas prihaja po koncu glavne turistične sezone. Ideja je, da se parkira na P+R Senožete v Srednji vasi v Bohinju, saj je izhodišče ture le nekaj sto metrov stran, pa še celodnevna parkirnina tam stane sprejemljivih pet evrov. Za vrnitev s cilja v Stari Fužini pa bi lahko uporabili še organiziran prevoz (dva evra). Težava pa je poleti nastala, ker je to isto parkirišče tudi parkirišče za avtodome in je bilo ob petih zjutraj polno in parkiranje nemogoče. Parkirnih mest v vasi ni. Tako mi ni ostalo drugega, kot da sem uporabil parkirišče Vorenčkojca v Stari Fužini, kjer pa je ura parkiranja tri evre, maksimalne dnevne parkirnine pa tu ne poznajo, tako da parkiranje za deset ur stane vrtoglavih 30 evrov.

Zlato jutro v Bohinju (Studor) Foto: Matej Podgoršek Od septembra je vendarle pričakovati, da se bo v Senožetah dalo dobiti prosto parkirno mesto (morda bo bolj znosen tudi promet mimo Blejskega jezera). Je pa tako, da minibus linija 5 po prvem septembru s Senožet do Vorenčkojce in naprej na planino Blato ne vozi več, niti ob koncih tedna. Ta način smo za prevoz na Blato (za pohod na Triglavska jezera, Zelnarico, Prehodavce ...) lani septembra še lahko uporabili, saj je bil zaradi odhoda ob 5.15 najboljša izbira. Linija 5 iz Bohinjske Bistrice namreč vozi šele ob 7.05 in na Blato pride ob 7.45, kar pa je za pohodnike tudi septembra precej prepozno.

V videu poglejte, kako je videti krožna tura čez Zajamnike, Uskovnico in Voje

Vzpon po nemarkirani poti na planino Javornica Foto: Matej Podgoršek Dovolj negodovanja! Čeprav bo torej treba peš po asfaltni cesti od Stare Fužine do Srednje vasi (tri kilometre), bo tura lepa, da bodo negativne stvari pozabljene. Sam sem imel tiste dobre pol ure hoje po cesti, tudi mimo znamenitih toplarjev v Studorju, čudovito zlato jutro.

V središču Srednje vasi (583 m), pod cerkvijo in ob potoku Ribnica, na mostu uzremo samo table za pešpot na Uskovnico. Ta je markirana. A če krenemo po tej, potem izpustimo idilične Zajamnike. Za te pa se je vredno malo bolj potruditi. Tako gremo namesto levo čez Ribnico še nekaj metrov naprej in nato zavijemo najprej desno in nato za prvo hišo še levo na zgornjo ulico Srednje vasi. Po cesti gremo samo mimo štirih hiš, za temi je travnik (nekaj naprej je še zadnja domačija) in tam takoj zavijemo levo navzgor ob škarpi, kjer je sicer slabše vidna pot. A ko po nekaj metrih pridemo v gozd, bo pešpot precej bolj jasna. Ta pot (po grebenu Slatovnik) sicer ni markirana, a je brez težav sledljiva.

Planina Javornica. Pri tej stavbi krenemo v gozd in 20 minut naprej po vlaki so Zajamniki. Foto: Matej Podgoršek

Idilična planina Zajamniki Foto: Matej Podgoršek Je pa kar strma, tako da se hitro ogrejemo. Razpotji sta dve, na obeh se držimo desne. Če bi šli na prvem levo, bi prišli še na planino Četeže. Od te sicer vodi vlaka do planine Javornica (1.150 m). Po pešpoti po Slatovniku tako po približno eni uri dosežemo travnike na planini Javornica. Tu je priložnost za prvi krajši počitek, na klopci s pogledom na Bohinj in greben bohinjsko-tolminskih gora. Za nami je 550 višincev oziroma edini kondicijsko zahtevnejši del celotne krožne ture. S planine Javornica do Zajamnikov je nato po gozdni vlaki (začne se ob največji stavbi na Javornici) samo še kakšne 20 minut zložnega vzpona do najbolj fotografirane planine pri nas (150 višinskih metrov). Je pa ta pot precej neobljudena, lahko bi rekli samotna in bo zato marsikomu bolj všeč kot precej oblegana pot z Rudnega polja na Zajamnike.

Prvi pogled, ko stopimo iz gozda na planino Zajamniki. V ozadju sta Tosc in Triglav. Foto: Matej Podgoršek

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.

Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu

Instagram.com/matejtravels, naročite pa se še na njegov kanal na YouTubu.

Desno Veliki Draški vrh, levo Tosc, za njima pa Triglav in Kredarica Foto: Matej Podgoršek Zajamniki (1.280 m) so brez dvoma najlepša slovenska ulica. Pravi balkon Pokljuke. S pogledom na že prej omenjene bohinjsko-tolminske gore proti jugu oziroma jugozahodu, proti severu pa se nad nami dvigajo Veliki Draški vrh, Triglav, Tosc, Mišelj vrh, Kanjavec … Čeprav se danes številne koče na planini oddajajo pohodnikom in turistom, pa se nekaj krav tu vendarle še pase. Pohod nadaljujemo prek Zajamnikov in nato po makadamski gozdni cesti proti planini Uskovnica. Mimo planine Praprotnica je do Uskovnice (1.215 m) približno ura hoje, večinoma zložnega spusta.

Kapelica na planini Uskovnica Foto: Matej Podgoršek

Planinska koča na Uskovnici Foto: Matej Podgoršek Tudi tu je danes več počitniških hišic kot pastirskih koč. Kulisa že prej omenjenih gora v osrčju Julijskih Alp je res fantastična. Nekoč so bile tu tudi najvišje ležeče bohinjske njive krompirja in žita. Na planini sta tudi lepa lesena kapelica in seveda planinski dom. Planinska koča na Uskovnici (1.153 m) je odprta vse dni v letu, razen novembra. Prodajajo tudi bohinjski sir, ki ga sicer na Zajamnikih in Uskovnici najdete tudi v kakšni od planšarij.

20 metrov visok slap Mostnice Foto: Matej Podgoršek Na Uskovnici je razpotje številnih planinskih poti, ki je označeno s tablami. Mi se držimo oznak za Voje, ki nas povedejo v smeri severozahoda navzdol po gozdni cesti, ki kmalu preide v vlako, do še zadnjih koč, ki so že v gozdu pod planino. Nato se markirana pot spremeni v stezico in se začne zložno spuščati po pobočjih doline Voje. Zadnji del sestopa je precej bolj strm. S planine bo za dobro uro spusta. V dolino pridemo na zgornjem delu, tik pod zatrepom. Sicer bomo turo nadaljevali navzdol po dolini, a tam se izplača sprehoditi še nekaj deset metrov navzgor do slapa Mostnice. Visok je 20 metrov.

Krožna pot: Srednja vas–Javornica (1.150 m)–Zajamniki (1.280 m)–planinska koča na Uskovnici (1.153 m)–slap Mostnice (77 m)–koča na Vojah (690 m)–korita Mostnice (Stara Fužina)



Izhodišče: Srednja vas (583 metrov)

Višinska razlika po poti: 900 metrov

Dolžina: 22 km

Zahtevnost: nezahtevna markirana pot (nemarkirana na vzponu na Javornico)

Še po dolini Voje navzdol. Nad njo se dviga Tosc. Tudi od tu se lahko povzpnemo na Tosc in do Vodnikovega doma, ki je za njim na Velem polju. Foto: Matej Podgoršek

Druga koča ob naši poti, koča na Vojah Foto: Matej Podgoršek Če na vzponu na Zajamnike in sestopu z Uskovnice ne bomo srečali veliko ljudi, pa je dolina Voje precej bolj oblegana. V dobri uri se spustimo navzdol. Gre za senožetno planino. Sredi dneva je lahko tu precej vroče, saj v zgornjem delu, ko se hodi po makadamski cesti, ni gozda. V spodnjem delu, takoj za kočo na Vojah, pa se vrnemo na pešpot, ki vodi ob še enem naravnem biseru, ob koritih Mostnice. Najbolj veličastna so na razdalji približno kilometra, ko so globoka do 20 metrov in ponekod široka samo meter. Najdete slončka v koritih? Gre za skalo, ki malo spominja na slona in njegov rilec. Kopanje v Mostnici ni dovoljeno. Še nekaj sto metrov nižje dosežemo parkirišče Vorenčkojce in se po asfaltni cesti prek Stare Fužine in Studorja vrnemo do izhodišča v Srednji vasi.

Turo je mogoče narediti tudi v obratni smeri.

Korita Mostnice, naravni bister za zaključek ture. Najdete slončka v koritih? Foto: Matej Podgoršek