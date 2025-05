Maj je najlepši mesec za planinske ture po našem sredogorju, ko ozelenijo gozdovi in zacvetijo travniki. Ob jasnih dnevih z dobro vidljivostjo, ko še ni prevroče, razgled seže najdlje. Siolova petkova rubrika Nasvet za izlet v hribe vas tokrat pelje v prostrani svet gozdov Trnovske planote. Gremo na turo na njene najvišje vrhove, na Golake, ko se lahko ob poti spočijemo in okrepčamo v dveh planinskih kočah.

Še posebej v smeri Primorske so v teh dneh gozdovi že bujno zeleni, cvetijo pa tudi travniki. Slavnik je ta čas gotovo najlepše obiskati, ali pa na primer Snežnik, že lani smo vas povabili na pot po robu nad Vipavsko dolino, ki je dolga 14 kilometrov, lahko pa jo podaljšate na 28 ali več. Kaj pa notranjost Trnovskega gozda? Pozimi smo šli na Poldanovec, takrat nas je burja odpihnila s Predmeje, ko smo želeli na Golake, na Orehovski Triglav. V drugo pa je pohod na najvišje vrhove Trnovske planote, kot tudi rečemo Trnovskemu gozdu, uspel. Možnosti za vzpon na Mali Golak, ki je najvišji od treh, je več, v naslednjih vrsticah vam opišemo takšno, da lahko na krožni turi osvojimo vse tri Golake, pa še obe koči pod njimi.

V videu poglejte, kako je videti krožna tura čez vse tri Golake:

Vzpon na Trnovski gozd Foto: Matej Podgoršek Za izhodišče nekaj več kot 11-kilometrskega kroga s 670 višinskimi metri vzpona izberemo Predmejo. Zapeljemo se do vrha vasi, kjer je koča Edmunda Čibeja v Tihi dolini (945 metrov). Ta je nedavno na novo zaživela, saj je dobila novega najemnika. To je Branko Blaško, ki je doslej s svojo ekipo in dobrotami planince razvajal v koči Antona Bavčarja na sosednjem Čavnu. Za zdaj je odprta ob koncih tedna. Od koče krenemo po asfaltni cesti navzgor, nekaj višje na križišču zavijemo ostro levo po še naprej asfaltni cesti do Korenine. Na koncu zaselka stopimo v gozd na pešpot, ki se zložno vzpenja proti Golakom. Sledimo markirani poti, ki nekajkrat prečka vlake, nekaj višje gremo nekaj deset metrov tudi po gozdni cesti in nato v desno nazaj na pešpot v gozd.

Razgled z Velikega Golaka proti Alpam Foto: Matej Podgoršek Ko pod Moščanskim hribom pridemo na večjo jaso z informativno tablo, je tam slabše vidno razpotje. Markirana pot gre v levo proti Malemu Golaku in Iztokovi koči pod Golaki. Pot naravnost gre proti Srednjemu Golaku, desna pot čez jasno pa proti Velikemu Golaku. Izberemo zadnjo, ki sicer ni markirana, a je brez težav sledljiva. Sprva je kot mulatjera, nato pa nas puščice na kamnih usmerijo levo navzgor na slabše vidno stezo. Na kamnih in deblih je toliko puščic (ne pa Knafelčevih markacij), da ji lahko sledimo do vrha Velikega Golaka (1.480 m). Že s tega se nam odpre razgled za 360 stopinj, do morja in Alp.

Pogled z Velikega Golaka proti Srednjemu in Malemu Golaku, najvišjemu vrhu Trnovske planote Foto: Matej Podgoršek

Pogled proti Triglavu Foto: Matej Podgoršek Z Velikega Golaka (tako ime ima, ker je imel nekoč največjo planino) nadaljujemo po nemarkirani stezi med borovci v smeri severozahoda. Najprej se bomo malo spustili, dosegli markirano pot, pravzaprav kar slovensko transverzalo, ki se nam priključi z desne strani (od koče na Hleviški planini) in nadaljevali po njej. Naprej navzgor na Srednji Golak (1.480 m), ki nima posebej izrazitega vrha in razgleda. Tako lahko kar hitro nadaljujemo in se znova za kratek čas spustimo navzdol in nato povzpnemo na Mali Golak, kjer najdemo tudi vpisno knjigo in žig. Razgled od tu je res čudovit. Prava nagrada za opravljen trud.

Mali Golak (1.495 m)



Izhodišče: Koča Edmunda Čibeja v Tihi dolini (945 m)

Višinska razlika po poti: 670 metrov

Dolžina poti: 11 km

Čas hoje: 4 ure in pol

Zahtevnost: tehnično nezahtevna delno markirana pot



Planinske poti najdete v maPZS, kamor si lahko uvozite tudi gpx te ture

Mali Golak, 1.495 metrov, najvišja točka Trnovskega gozda, pogled proti Srednjemu in Velikemu Golaku Foto: Matej Podgoršek

Iztokova koča pod Golaki Foto: Matej Podgoršek Pohod nadaljujemo v smeri zahoda, ko začnemo sestopati. Že po nekaj minutah smo na razpotju. Če krenemo v levo, gremo po markirani poti neposredno nazaj proti izhodišču, a lahko izberemo desno pot in se spustimo še do Iztokove koče pod Golaki, ki ima med planinci veliko simpatij. Odprta je ob koncih tedna. Od koče bo sestop do izhodišča najkrajši in najlažji, če se spustimo do makadamske ceste pod njo. Ta sicer ni markirana, ji pa preprosto sledimo v smeri jugovzhoda. V kakšne pol ure bomo dosegli razpotje, kjer se s ceste odcepi pešpot navzdol do Tihe doline, po kateri smo se povzpeli navzgor proti Golakom.