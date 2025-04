Brezplačna aplikacija maPZS z novostmi za lažje načrtovanje obiska gora #video

Brezplačna aplikacija maPZS, ki omogoča lažje načrtovanje izletov in orientacijo na terenu, je s podatki o več kot deset tisoč kilometrih označenih planinskih poti nepogrešljiv pripomoček za vse ljubitelje gora. Aplikacija Planinske zveze Slovenije (PZS) se uporabnikom še približuje z novostma, in sicer sestavljalnikom poti ter prikazom voznih redov avtobusov in vlakov na vseh postajališčih v Sloveniji.

Velja poudariti, da so kljub pomladi v dolini razmere v visokogorju še vedno zimske in zelo zahtevne, da je treba pri načrtovanju izletov uporabljati glavo in se ne zanašati le na pametni telefon in da ne smemo precenjevati lastnih sposobnosti. Visokogorske koče so še zaprte, večina koč v sredogorju in nižje ležeče koče pa v času prvomajskih praznikov odprtih vrat pričakujejo planince.

Ime maPZS je skovanka iz angleške besede map (zemljevid) in kratice PZS za Planinsko zvezo Slovenije. Pregledno in uporabno prikaže vse označene planinske poti v Sloveniji in bližnji okolici ter ponuja skorajda vse, kar je potrebno za izvedbo izleta v naravo.

"Glede na lastne sposobnosti si lahko izberemo turo glede na zahtevnost poti, višinsko razliko in njeno dolžino. Aplikacija nam pomaga, da se pripeljemo na izhodišče našega izleta, usmerja nas med hojo po poteh, na voljo pa so tudi podatki o planinskih kočah ob poti ter celo o aktualnih voznih redih avtobusov in vlakov na izhodiščih. Zajema okrog 2.500 ponujenih poti, uporabnik pa ima možnost sestaviti pot po lastni želji," poudarja Andrej Stritar, urednik kartografije pri Planinski zvezi Slovenije ter vodja projekta katastra planinskih poti in maPZS.

Foto: Planinska zveza Slovenije

Uporabniku prijazno orodje za dostop do informacij maPZS lahko uporabljamo na domačem računalniku ali na kateremkoli pametnem telefonu. Pripravljeno je tako, da čim manj obremenjuje uporabnikovo napravo, tj. na terenu njegov telefon. Zato se informacije o njegovi okolici sproti nalagajo prek podatkovne povezave telefona. Ker pa ta ni povsod na voljo, maPZS omogoča, da si uporabnik vnaprej naloži informacije o določenem predelu, preden se odpravi na območje s slabim signalom. Na ta način na terenu ne bo ostal z "zmrznjenim" zaslonom.

Podatki aplikacije maPZS so obsežni, ažurni in verodostojni, saj se dnevno osvežujejo iz katastra planinskih poti PZS in drugih javno dostopnih baz. Stritar kot bistveno prednost maPZS pred drugimi podobnimi aplikacijami navaja: "Podatki maPZS so zanesljivi, saj jih dnevno posodabljajo skrbniki poti, markacisti Planinske zveze Slovenije. Vsak dan so, recimo, osveženi podatki o morebitnih zaporah na poteh zaradi poškodb ali sanacijskih del ali pa o odprtosti ali zaprtosti koč. maPZS ima kot podlago lasten zemljevid, za katerega skrbi in odgovarja Planinska zveza Slovenije. Večina drugih aplikacij pa se zanaša na podatke javnega sistema OpenStreetMap, v katerega lahko kdorkoli vriše karkoli in so zato pogosto vnosi napačni in celo nevarni, saj lahko pohodnika zavedejo." Poleg tega maPZS omogoča uporabniku preprosto poročanje o poškodbah na poti. Poškodbo le fotografira, klikne in informacija o poškodbi se že prenese do skrbnika poti.

MaPZS je do zdaj ponujal prikaze okrog 2.500 vnaprej pripravljenih poti, večinoma planinskih, nekaj pa tudi pohodniških, gozdnih učnih, turističnih in turnokolesarskih. Ker si je precej uporabnikov želelo ogledati poti, kakršne so si sami zamislili ali prehodili, so v maPZS dodali novo orodje, t. i. sestavljalnik poti (dostopen na mapzs.si > Moje poti > + Ustvarite novo pot). "S sestavljalnikom poti si lahko vsak uporabnik izbere neko izhodišče kjerkoli v Sloveniji in sestavi svojo pot iz v maPZS vrisanih odsekov poti vse do poljubno oddaljenega cilja svojega izleta. Njegov maPZS bo prikazal podatke o dolžini sestavljene poti, višinski razliki vzponov in sestopov na poti, o zahtevnosti poti, o vrstah podlage, po katerih bi hodili (steza, kolovoz, cesta ...), o vrstah markacij ter seveda o potrebnem času za prehoditi to pot v eno in drugo smer," pojasni Andrej Stritar. Sestavljena pot ostane shranjena na uporabnikovi napravi, uporabnik pa lahko tudi izvozi njene podatke v obliki gpx in jo prenese v druge aplikacije ali pošlje prijateljem.

Novost je tudi prikaz voznih redov avtobusov in vlakov na vseh postajališčih v Sloveniji. "MaPZS po novem vsebuje vsa avtobusna in železniška postajališča javnega potniškega prometa v Sloveniji, ki so povezana z aktualnimi voznimi redi JPP. S tem je maPZS postal zelo uporabno orodje za načrtovanje obiska gora z javnim potniškim prometom, pa ne zgolj gora, temveč je uporabno za območje celotne Slovenije. Še posebej je učinkovito načrtovanje izletov, ki se končajo na drugi lokaciji, kot je njihov začetek, ali pa z možnostjo, da se z JPP vrnemo na izhodišče," oriše strokovni sodelavec PZS Dušan Prašnikar, vodja projekta PZS in CIPRE Slovenija Z JPP do dolin in peš do višin. S klikom na posamezno postajališče se prikaže aktualni vozni red za to postajališče in tako lahko preprosto načrtujemo prihod in odhod z želene ture z uporabo javnega potniškega prometa.

Foto: Planinska zveza Slovenije

V hribih bodo tudi med prihajajočimi prazniki spomladanske snežne in plazovne razmere, tako da bo nižje sneg kopnel, višje pa se bo sesedal in preobražal. "Kljub pomladi v dolini so razmere v visokogorju še vedno zimske in zelo zahtevne. Veliko je še snega, v teh dneh tudi novozapadlega, zlasti na severnih pobočjih. Zjutraj je sneg lahko še zelo trd in pomrznjen, sredi dneva in popoldne pa mehak ter lahko povzroča težave pri gibanju. Že pri načrtovanju ture doma, zlasti v visokogorje, moramo biti zelo premišljeni in odgovorni ter si izbirati cilje, ki smo jim celostno kos. Ne pozabimo tudi na muhasto aprilsko vreme, ki dodatno otežuje razmere v gorah. Poleg zakritih markacij in poti slaba vidljivost tako še dodatno otežuje orientacijo. Če pa se že podajamo kam višje, seveda brez ustrezne zimske opreme ne bo šlo. Tudi z zemljevidom v fizični obliki, kajti zanašati se na navigacijo zgolj na pametnem telefonu je lahko premalo. Skratka, razmere v visokogorju so te dni zelo resne in zato ob ugodnem vremenu raje obiščimo sredogorje," opozarja strokovni sodelavec PZS in gorski vodnik Miha Habjan.

V visokogorju so še vedno zimske in zelo zahtevne razmere, zato med prvomajskimi prazniki raje obiščimo sredogorje. Foto: Manca Ogrin (PZS)

"Visokogorske koče so še zaprte, kot običajno se bodo večinoma odprle v drugi polovici junija. Pretežni del nižje ležečih planinskih koč in koč v sredogorju pa je že odprtih. Še posebno pričakujejo planince v času prvomajskih praznikov, tudi če bodo vremenske razmere še bolj 'aprilske'. Pred obiskom gora oziroma koč vseeno preverite njihovo odprtost na spletni strani pzs.si/koce.php," priporoča strokovni sodelavec PZS Dušan Prašnikar.

