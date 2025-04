Glasujte za naj planinsko pot, s posebnim razlogom

Začelo se je glasovanje za naj planinsko pot 2025 v Sloveniji. Tako kot že nekaj zadnjih let so v izboru priljubljene pešpoti, ki so potrebne obnove.

Z Zelenice na Roblek. Foto: Matej Podgoršek Že osmo leto zapored izbiramo naj planinsko pot. Do osmega junija lahko ljubitelji gora na portalu Vse bo v redu glasujejo za eno izmed šestih planinskih poti. Kot organizator akcije v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) Zavarovalnica Triglav skrbi za varnejši in odgovoren obisk gora. V letošnje glasovanje so se uvrstile poti, ki so zaradi naravnih pojavov, kot so podori in neugodne vremenske razmere, poškodovane, potrebne čiščenja ter imajo dotrajana varovala in oznake. Zmagovalna pot bo deležna sredstev za obnovo, Zavarovalnica Triglav pa bo s tem podprla tudi požrtvovalno delo slovenskih markacistov.

Kandidatke za naj planinsko pot 2025:



Mašun-Mali Snežnik-Veliki Snežnik

Ljubelj-Dom na Zelenici-Begunjščica

Draga-Roblekov dom-Begunjščica

Razdrto-Vojkova koča na Nanosu

Logarska dolina-Okrešelj-Kamniško sedlo

Suhadolnik-Taška-Cojzova koča

Pot na Okrešelj. Foto: Matej Podgoršek Pot z največ prejetimi glasovi bodo ob podpori tehnične oziroma interventne skupine PZS obnovili markacisti. Akcija Naj planinska pot ozavešča o delu markacistov, ki v Sloveniji vzdržujejo več kot 10.000 kilometrov planinskih poti. "Z akcijo Naj planinska pot sledimo naši skupni zavezi - skrbeti za urejene, označene in s tem varnejše planinske poti, s katerimi odpiramo planinski svet širšemu krogu obiskovalcev. Pomemben prispevek akcije pa vidimo tudi v zavedanju, da urejene planinske poti niso samoumevne, ampak so plod predanosti prostovoljnih markacistov, ki za to skrbijo. Veseli nas, da Zavarovalnica Triglav prepozna ta naš trud in nas na naši poti že ves čas podpira," izpostavlja generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu.

Od leta 2018 je bilo obnovljenih že devet poti, od tega tri v lanskem letu.

Poti, ki so bile v prejšnjih letih izbrane za naj planinsko pot:



krožna pot Planina Blato-Planina pri Jezeru-Planina Dedno polje-Vrata (pod Zelnarico)- Prehodavci-Dvojno jezero-Štapce-Ovčarija-Planina pri Jezeru-Planina Blato

Rečiška planinska krožna pot

Bambergova planinska pot na Triglav z Luknje čez Plemenice

pot, ki vodi s Kranjske koče na Ledinah na Koroško Rinko

Hanzova pot, ki vodi od Koče na Gozdu na Prisojnik

pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave

Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici

pot od Jame Topla do Male Pece