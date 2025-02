Zimske počitnice se iztekajo, a še so priložnosti za aktivnosti na snegu. Priljubljena destinacija za mlade in odrasle so ta čas Golte, pa ne le za smučanje in sankanje. So kot nalašč za nezahtevno zimsko pohodništvo. Izberete lahko krajše poti ali pa se odločite za daljšo avanturo in krenete vse do sosednjega Smrekovca. Kako izvrsten je razgled z vrha, še posebej proti Kamniško-Savinjskim Alpam, lahko vidite v zgornjem posnetku.

Golte in Mozirska koča. Foto: Matej Podgoršek Siolov petkov Nasvet za izlet v hribe vam da kakšno dobro idejo tudi pozimi. Golte so podobno kot Rogla, o kateri smo pisali pred dnevi, prava destinacija za nezahtevno zimsko pohodništvo. Lahko naredite samo krog po planoti. Parkirate pri Alpskem vrtu, torej na manjšem parkirišču pred zapornico (za njo gre cesta še nekaj sto metrov do hotela in smučišča). In krenete peš proti Mozirski koči, pred njo pa navzgor na razgledišče Javorca in od tam naprej do Boskovca, ki je s 1.587 metri najvišja točka Golt. Je pa sredi gozda, tako da tam razgleda ni. Od tu se usmerite naprej do severne točke planote – Isteje. S te je lep razgled proti Smrekovcu, Peci in Uršlji gori. Vrnete se prek planine nazaj do Mozirske koče in podaljšate sprehod še do smučišča.

Zimska idila na Golteh. Foto: Matej Podgoršek V naslednjih vrsticah pa imamo idejo za nekoliko daljšo in bolj razgibano zimsko pohodniško avanturo – z Golt na sosednji Smrekovec. Smrekovec (1.556 metrov) je sicer tudi eden od vrhov na Golteh, a v mislih imamo sosednjo goro, 1.577 metrov visoki Smrekovec, ki so mu nekoč rekli edini slovenski vulkan. Pa to pravzaprav ni. Gre le za goro, grajeno iz magmatske kamnine, iz tufa, ki je nastala pred več kot 20 milijoni leti s strjevanjem vulkanskega pepela na morskem dnu. Nato se je tako kot sedimentne kamnine (dolomit in apnenec), ki gradijo večji del Alp, dvignil v času premikanja in gubanja litosferskih plošč in nastal je čudovit gorski svet, ki ga tako radi osvajamo.

Poglejte, kako je videti pot s planote Golte na sosednji Smrekovec:

S parkirišča krenemo proti Mozirski koči. Foto: Matej Podgoršek Tudi nekaj več kot 14-kilometrsko turo z več kot 700 višinskimi metri vzpona in prav toliko spusta z Golt na Smrekovec začnemo na parkirišču Alpski vrt. Pohod začnemo v smeri Mozirske koče, ki je nekaj sto metrov naprej. Še pred njo se odcepi pot navzgor proti Boskovcu in Smrekovcu. Prvi metri vzpona nas ogrejejo in že smo na razgledišču Javorca. Od tu vodi markirana pot nekaj časa po ravnem, vmes se nekajkrat za krajši čas zložno vzpne. V 45 minutah smo na Boskovcu. Tik pod njim nas tabla usmeri proti Smrekovcu. V gozdu je prava zimska pravljica, a kmalu pride iz gozda na Isteje. Tu se nam prvič odpre pogled proti domu na Smrekovcu in sami gori. Videti bo, kot da sta precej daleč, a kar pogumno naprej.

Pogled z roba planote Golte (Isteje) proti Smrekovcu (levo) in Uršlji gori (desno). Foto: Matej Podgoršek

Dom na Smrekovcu oziroma tik pod njim. Foto: Matej Podgoršek Z Isteje se precej strmo spustimo po severnem pobočju Golt na sedlo Kal (1.319 metrov). Tu gre markirana pot strmo navzgor na Kalški greben oziroma Vranji vrh (1.375 metrov), a lahko izberemo kar gozdno cesto, ki vodi okrog tega gozdnatega grebena. Sledi Atelsko sedlo (1.317 metrov), tudi tega lahko obidemo po cesti ali pa gremo spet malo gor in malo dol čez Črni vrh. V dobrih dveh urah od začetka ture bomo pri domu na Smrekovcu (1.375 metrov), ki je ob koncih tedna odprt tudi pozimi.

"Piramida" na vrhu Smrekovca, ki mu pravijo edini slovenski vulkan, a pravzaprav to ni. Foto: Matej Podgoršek

Od planinskega doma nato sledi še pol ure nekaj bolj strmega vzpona na sam Smrekovec, kjer je izvrstna razgledna točka. Najlepši pogled se nam odpre nazaj proti jugu na Golte in v smeri zahoda proti bližnji Raduhi, pa Olševi, nekoliko naprej je Dleskovška planota in za njo Ojstrica in drugi najvišji vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp.

Razgled s Smrekovca proti Raduhi (desno) in naprej do Dleskoškove planote, Ojstrice in najvišjim vrhovom KSA. Foto: Matej Podgoršek

Smrekovec (1.577 metrov)



Izhodišče: Golte, Alpski vrt (1.386 metrov)

Višinska razlika po poti: 730 metrov (v obe smeri)

Dolžina poti: 14,5 kilometra (v obe smeri)

Čas za vzpon: dve uri in pol v eno smer

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot

Prek Vranjega vrha nazaj proti Goltem. Foto: Matej Podgoršek Do Smrekovca bomo naredili približno 470 višinskih metrov vzpona, zavedati pa se moramo, da nas čaka še slabih 300 višincev za vrnitev na Golte, kar nam bo vzelo dobri dve uri. Do razgledne točke Isteje se vrnemo po isti poti. Predel s Kala nazaj na Golte je kondicijsko najzahtevnejši na tej turi, še posebej ob južnem snegu. Ob koncu lahko pohod malo skrajšamo in z Isteje krenemo prek planine na Golteh neposredno do Mozirske koče oziroma izhodišča (ni treba, da gremo spet čez Boskovec).

Prek planote Golte, čez planino, nazaj na izhodišče v bližini Mozirske koče. Foto: Matej Podgoršek