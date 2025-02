Zimske počitnice! Ta teden za vzhodno polovico Slovenije, naslednji za zahodno. Pred dnevi je še zapadlo malo snega, tako da je v hribih končno prava zimska idila. Smučanje, sankanje, tek na smučeh ... Lahko pa tudi zimsko pohodništvo. Kar nekaj slovenskih smučišč je lahko izhodišče za nezahtevne in varne ture po snegu. Eno teh je Rogla, s katere je uro in 20 minut hoje do zasneženih Lovrenških jezer.

Snežna idila v slovenskem sredogorju Foto: Matej Podgoršek Pozimi v visokogorje nikoli brez polne zimske opreme in ne da preverite, kakšne so snežne in plazovne razmere. Slovensko sredogorje pa ponuja tudi številne nezahtevne in varne pešpoti za vse generacije in manj izkušene planince, ko je dovolj že primerna obutev, več slojev toplih oblačil in za vsak primer v nahrbtniku derezice (če bi bile poti shojene in poledenele). Hoja po snegu je malo napornejša, a se najdejo tudi ture, ki nimajo veliko višinskih metrov vzpona in zato kondicijsko niso tako zahtevne. Na primer z Rudnega polja na planino Zajamniki, pa z Rakitne po cesti na Krim, po dolini Tamar, od jezera Jasna do koče v Krnici ... In nenazadnje ena meni najljubših in kot nalašč za čas zimskih počitnic – z Rogle na Lovrenška jezera. Ko si po urah vijuganja na polnem smučišču zaželite nekaj miru sredi pohorskih gozdov. Prekriti s snegom so še posebej spokojni.

Poglejte, kako je bilo to soboto na poti z Rogle na Lovrenška jezera:

Razpotja so označena s tablami. Foto: Matej Podgoršek Markirana pešpot z Rogle (1.474 metrov nadmorske višine) do Lovrenških jezer (1.520 metrov) tudi v snegu kondicijsko ni zahtevna, saj se v eno smer v dolžini približno petih kilometrov naredi le 150 višinskih metrov vzpona. Najprej gremo malo po ravnem, nato malo dol, pa malo gor in po ravnem, spet malo dol in še enkrat na kratko gor. Čas hoje v eno smer je okoli ure in 20 minut.

Prostora za parkiranje je običajno tudi v času počitnic na Rogli dovolj. Izhodišče ture je pri koči na vrhu Rogle. Odpravimo se levo ob sedežnici oziroma mimo umetnega jezera za zasneževanje. Prečkamo večji travnik, kjer so ta čas speljane tekaške proge. Na drugi strani stopimo v prostran svet pohorskih iglavcev. Kmalu nas prvi smerokaz za Lovrenška jezera usmeri desno navzdol po zasneženem kolovozu (tekaške proge gredo naravnost), kjer trenutno tekaške proge ni, saj je nekaj nižje prek kolovoza padlo nekaj smrek. Za pohodnike to ni ovira, saj je pod smreko že speljan manjši "predor". Po približno pol ure hoje smo na sedlu Komisija, na najnižji točki, kjer se na razpotju usmerimo levo navzgor na ozko pešpot, ki je hitro po novozapadlem snegu shojena in je tako brez težav sledljiva. Sledi krajši vzpon, nato pridemo na obširna razgledna pobočja, ko se nam v primeru jasnega dne pogled odpre vse do Koroške in Savinjskih Alp. Prek te poseke je pot skoraj povsem položna.

Stolp na Lovrenških jezerih, s katerega je lep pogled na visoko šotno barje s sedmimi jezerci. Foto: Matej Podgoršek

Lovrenška jezera pod snežno preprogo Foto: Matej Podgoršek Nato se še enkrat vrnemo v gozd in začnemo rahlo spuščati. Tu je zasnežen gozd še lepši. Po dobri uri smo na zadnjem razpotju, kjer se levo nadaljuje pot proti Ribniški koči, desno navzgor pa so Lovrenška jezera. Po krajšem vzponu dosežemo manjši stolp, s katerega je lep pogled na visoko šotno barje rezervata Lovrenška jezera.

To se razprostira na približno 16 hektarjih. Poraslo je z nizkimi borovci, ki so v primeru debelejše snežne odeje lahko povsem prekriti, in takrat hoja po barju ni priporočljiva. Prejšnjo soboto (15. februar 2025) je bilo snega samo kakšnih deset centimetrov. Tako je bila brez težav vidna lesena pešpot prek barja in do Lovrenških jezerc. Stalnih jezer je sedem, velika so nekaj kvadratnih metrov in globoka dober meter. Ker hitro zamrznejo (trenutno so temperature tudi podnevi krepko pod ničlo), so zasnežena in jih tako ne vidimo. Prepoznamo jih po ravni snežni podlagi med borovci. Zato velja nekaj previdnosti, da ne stopimo z lesene pešpoti.

Lovrenška jezera (1.520)



Izhodišče: Rogla (1.474 metrov)

Višinska razlika po poti: 150 metrov

Dolžina poti: pet kilometrov

Čas za vzpon: ena ura in 20 minut

Zahtevnost: nezahtevna markirana pot

Na izhodišče se vrnemo po isti poti. Se pa zna zgoditi, da je shojena gaz po snegu tudi po bližnjici od stolpa na Lovrenških jezerih do tistih obširnih razglednih pobočij na dveh tretjinah poti. Tam bo snežna pravljica samo še lepša.

Foto: Matej Podgoršek