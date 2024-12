Planinci, pozor, zdaj brez tega ne smete v gore #video

Konec tedna v slovenske gore prihaja nova pošiljka snega, planinci pa jih imamo radi tudi pobeljene. In zato velja pred začetkom zimske pohodniške sezone obnoviti znanje obiskovanja gora v tem letnem času. Planinska zveza Slovenije je na Krvavcu opozorila na nevarnosti, ki prežijo na planince, ter na to, da se je treba tur lotevati postopno in primerno svojemu znanju, izkušnjam in psihofizičnim sposobnostim.

Za zimsko udejstvovanje v gorah je najprej treba biti suveren pri poletnem obisku gora, potem pa se premišljeno, postopno in odgovorno lotevati zimskih vzponov, ki smo jim dorasli, opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije. Ključni so usposobljenost, priprava, pravilna uporaba ustrezne opreme, izkušnje, poznavanje gorskega sveta v zimskih razmerah, na turi pa pravilno in odgovorno sprejemanje odločitev o napredovanju. Že na novinarski konferenci v snežnem metežu meglenega Krvavca je bilo jasno, da je potrebnega tudi nekaj znanja o vremenoslovju in orientaciji.

Kako varno pozimi v gore (vir: STA):

Generalni sekretar Planinske zveze Slovenije in inštruktor planinske vzgoje Damjan Omerzu ljubiteljem zasneženih gora polaga na srce: "Pozimi v gore premišljeno, postopno in odgovorno! Izberite ture, ki ste jim psihofizično kos, s popolno ustrezno opremo, ki jo znate uporabljati. Potrebujete dovolj izkušenj in kilometrine, ki ste jih postopoma skozi leta pridobivali na lažjih turah. Ture se lotite celostno, od ideje in priprave do izvedbe, saj se tura konča z varno vrnitvijo vseh udeležencev domov. Nič ni narobe, če se v položaju, ki zaradi subjektivnih ali objektivnih okoliščin ni varen, obrnemo in vrnemo v dolino ali si že v osnovi izberemo drug cilj, ki je v danih razmerah primernejši in varnejši."

Derezice so dober pripomoček na položnem terenu, za strmejši teren, kjer je večja možnost zdrsa, pa so edina prava izbira ustrezne dereze. Foto: Manca Ogrin/PZS "Zelo pomembno je, da dobro poznamo svojo opremo, da je brezhibna in jo znamo pravilno uporabljati, hkrati pa jo izberemo glede na turo, saj za različno zahtevne ture potrebujemo prilagojeno opremo. Posebna pazljivost velja pri pripravi opreme za visokogorje. Ko uporabljamo dereze, imamo v rokah cepin in ne planinskih palic, obvezno tudi rokavice, na glavi pa čelado. Za obisk visokogorja potrebujemo tudi plazovni trojček, torej plazovno žolno, sondo in lopato – morda celo četvorček, trojček skupaj s plazovnim nahrbtnikom –, ki nam pomaga pri iskanju morebitnih zasutih v snežnem plazu," poudarja predsednik Planinskega društva Kamnik in alpinistični inštruktor Marko Petek.

Poleg tehnične opreme za hojo v gore pozimi potrebujemo tudi opremo kot za gore v letnih, kopnih razmerah, dodatno pa še dobre zimske planinske čevlje ter kakovostna oblačila, ki ščitijo pred vetrom, mrazom in vlago. Potrebna je zaščita pred močnim soncem, ne smemo pozabiti na rezervna oblačila ter več tople tekočine in hrane v nahrbtniku, kamor spadajo tudi zemljevid, čelna svetilka in telefon s polnimi baterijami, prva pomoč ter alufolija ali velika vreča za zaščito pred podhladitvijo.

Premišljeno, postopno in odgovorno v gore pozimi, obiskovalcem zasneženih gora polagajo na srce Miha Habjan, Damjan Omerzu in Marko Petek iz Planinske zveze Slovenije. Foto: Manca Ogrin/PZS

Marko Petek opozarja na vse pogostejšo neprimerno uporabo derezic oziroma verig, ki so sicer dober pripomoček za varnejši korak na položnejšem terenu, na gozdnih cestah in planinah, kjer ni možnosti večjega zdrsa in nam pomagajo, da ne pademo na položni ali poledeneli podlagi. Če pa gremo z derezicami v strmejše pobočje, obstaja nevarnost, da se nam snamejo s čevljev, saj so nanje pritrjene le z elastiko. Prav tako nimamo v celoti stika s podlago, s čimer zaradi naklonine povečamo možnost zdrsa in poškodbe ali celo smrti. Zato so za strmejši teren edina prava izbira ustrezne dereze, ki se fiksno namestijo na primeren zimski čevelj. Pomembna je tudi odločitev, kdaj je čas, da si nadenemo dereze in palice v rokah zamenja cepin. To moramo narediti na varnem mestu, preden cepin in dereze zares potrebujemo.

Pomembno je, da dobro poznamo opremo in jo znamo pravilno uporabljati. Foto: Manca Ogrin/PZS Pred odhodom v gore pozimi moramo upoštevati več dejavnikov, je poudaril podpredsednik PZS in gorski vodnik Miha Habjan. Ta čas zaznamujejo nižje temperature, krajši dan, zelo raznolike snežne razmere, skrite markacije oziroma težave z orientacijo, kompleksnejše sprejemanje ustreznih odločitev zaradi spremenljivosti snežno-lednih razmer, plazovna (ne)varnost, pogosto tudi močan veter in megla, zaprte planinske koče v visokogorju, pa tudi daljši dostopi zaradi zaprtosti cest in težje gibanje zaradi snega. "Pozimi so gore veliko bolj nepredvidljive kot poleti, zato moramo biti bolj premišljeni pri načrtovanju zimskih tur in previdnejši pri izvedbi, da zagotavljamo zadostno stopnjo varnosti zase in vse preostale udeležence ture. Vse to še zlasti velja za visokogorje," na osnovi bogatih vodniških izkušenj dodaja Habjan.