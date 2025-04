"Pohodniki in pohodnice oziroma pogumneži in pogumnice, kot jih imenujemo, ga komaj čakajo," je o pohodu Po medvedovih stopinjah v Kočevskem Rogu dejal Tomi Gavranič iz društva Po medvedovih stopinjah, ki je dogodek organiziralo že enajstič. Na krajši 36-kilometrski in daljši 64-kilometrski krog se je podalo 2.308 pohodnikov, ki so imeli še dodaten izziv – dež in predvsem blato, blato in še enkrat blato.

Prvi kilometri na pohodu Po medvedovih stopinjah Foto: Matej Podgoršek V soboto je v Kočevskem Rogu potekal že enajsti pohod Po medvedovih stopinjah, najtežji in s 64 kilometri (2.300 višinskih metrov) tudi najdaljši enodnevni vzdržljivostni pohod v Sloveniji. Letos je bil še zahtevnejši kot običajno, tudi za tiste na krajšem 36-kilometrskem krogu (880 višinskih metrov), saj je bil teren blaten in zelo drseč. Na posameznih odsekih je bil pravi izziv, da si ostal na nogah.

Na pohod je krenilo 2.308 pohodnikov. Foto: Matej Podgoršek Februarja so v vsega treh urah zapolnili 2.500 mest na pohodu, kljub slabemu vremenu pa so se pohodu odpovedali le redki. Skupaj se je na krajšo in daljšo razdaljo od Rudniškega jezera v Kočevju v prostrane kočevske gozdove podalo 2.308 pohodnikov. Običajno pohoda ne konča okoli 10 odstotkov udeležencev, letos naj bi bil odstotek večji (uradnega podatka še ni). Vsi v cilju so bili ponosni, pa čeprav umazani od pet do glave. Kar nekaj pohodnikov se je poškodovalo, eden si je tudi zlomil nogo. Za organizacijo je bilo kot vedno dobro poskrbljeno, tako je bila zdravniška pomoč udeležencem na voljo na več točkah na sami trasi. Za tiste, ki niso zmogli dokončati poti, so imeli organizirane prevoze iz gozda s kombiji in avtobusom.

Poglejte, kako so bile videti razmere na letošnjem pohodu Po medvedovih stopinjah:

"Gredo v divjino in spoznajo najlepše kotičke Slovenije"

Pohod v idiličnih bujno zelenih kočevskih gozdovih. Foto: Matej Podgoršek Pri organizaciji in izvedbi pohoda sodeluje več kot 120 ljudi. Glavna v organizacijskem odboru sta Uroš Novak in Tomi Gavranič. Ta nam je povedal nekaj več o samem pohodu oziroma o z medvedovo šapo markirani pešpoti po Kočevskem Rogu: "Pohod poteka po Roški pešpoti, ki jo je pred mnogi leti začrtal inženir Tone Prelesnik. Dolga je 64 kilometrov, ima 2.300 višinskih metrov vzpona. Je zagotovo ena najtežjih v Sloveniji. Gre gor dol gor dol gor dol po neokrnjeni kočevski naravi, mimo in skozi bivše kočevarske vasi, ki jih praktično več ni, čez plantaže čemaža. Ljudje gredo v divjino in spoznajo morda najlepše kotičke Slovenije." In ta del države slovenski pohodniki precej slabo poznamo. "Ta pohod je dokazal, da si ljudje želijo spoznati Kočevsko." Pot je dobro markirana, tako se lahko na Roško pot odpravite kadarkoli v letu in jo opravite v dveh ali treh etapah.

Tomi Gavranič razlaga, kako priljubljen je pohod Po medvedovih stopinjah: