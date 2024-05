Kar 330 km dolga pešpot, ki vas z višinci ne bo utrudila #video

Kdo pravi, da moramo pohodniki osvajati zgolj gore in nabirati višinske metre!? Pravzaprav je ena najstarejših planinskih obhodnic v Sloveniji speljana po gričkih Slovenskih goric in Goričkega. To je kar 330 kilometrov dolga Pomurska planinska pot (PPP). Če bi jo želeli prehoditi v kosu, zanjo predlagajo 10 dni. Lahko pa izberete le krajši odsek. Naslednje fotografije in video prikazujejo, kako slikovita je pokrajina ob tej poti med Svetimi Tremi Kralji v Slovenskih goricah in Sveto Trojico.

Via Pomurje je zgledno markirana. Foto: Matej Podgoršek Slovensko planinsko pot (SPP) oziroma transverzalo vsi dobro poznamo. Poteka od Maribora do morja. V kosu od štarta do cilja, dan za dnem, v angleščini temu rečejo "thru-hike" (v slovenščini prave besede za tak pohod nimamo), jo prehodi le redkokateri Slovenec. Nekatere etape so tudi zahtevne plezalne. Jo je pa v zadnjih letih kar nekaj tujcev. Slovenci se običajno odločimo za dnevne ture. Bi pa lahko prav vsak prehodil celotno Pomursko planinsko pot (PPP). Imenovana tudi via Pomurje je bila kot obhodnica markirana že sredi 60. let 20. stoletja, takrat še večinoma speljana po gozdnih poteh in kolovozih. Danes je tako, da je več kot 60 odstotkov kar 330 kilometrov poti po Goričkem, prekmurski ravnici, Prlekiji in Slovenskih goricah asfaltirane. A večinoma po stranskih, tako da s prometom vendarle ni težave.

Poglejte, kako je videti 5-kilometrski odsek PPP:

Sveta Trojica nad Trojiškim jezerom Foto: Matej Podgoršek Zemljevid celotne obhodnice najdete na maPZS. Uradno je izhodišče in cilj v Murski Soboti, saj je pot speljana kot razgiban krog. Z ravninskega dela Prekmurja pot pelje v razgiban svet sadovnjakov, vinogradov in gozdov Goričkega in nato Slovenskih goric in Prlekije. Samo na Goričkem se nekajkrat povzpne višje od 400 metrov nad morjem. Najnižja točka pa je v kokoškinem kljunu, 161 metrov. Gre torej za lahko pohodniško pot, ki se ves čas rahlo dviga in spušča. Denimo petkilometrski odsek med Sveto Trojico in Svetimi Tremi Kralji v Slovenskih goricah se zlahka prehodi v dobri uri. Pot je markirana tako kot vse ostale slovenske planinske poti, z rdečimi tablami in rdečimi markacijami. Klasičnih gorskih planinskih koč ob poti ni, so pa žigi večinoma dostopni v manjših lokalnih gostilnah in bifejih, tako da boste lahko dobili dokaz, da ste jo prehodili.

Mimo lepo obdelanih polj. Foto: Matej Podgoršek

Večji del poti je po stranskih asfaltnih cestah. Foto: Matej Podgoršek Sam sem za prvi vtis o teh odhodnici torej izbral omenjen odsek med Sveto Trojico in Tremi Kralji. Sveta Trojica je pravzaprav lahko izhodišče za celotno pot, saj se nahaja tik ob pomurski avtocesti in na najbolj zahodnem delu poti. Je torej najhitreje dostopna za večji del Slovenije. Slikovita vasica z župnijsko cerkvijo s tremi zvoniki se na gričku dviga nad Trojiškim jezerom (imenujejo ga tudi Gradiško jezero). Nastalo je v 19. stoletju z zajezitvijo potoka Velka. Danes je to 45 hektarov veliko jezero priljubljeno pri ribičih. Pot do Treh Kraljev se dvakrat spusti in dvakrat vzpne, mimo starih kmetij, obdelanih polj, tudi pašnikov, mimo nekaj manjših vinogradov in konča pri cerkvi Svetih Treh Kraljev na gričku nad Benediktom.

Mimo starih domačij. Foto: Matej Podgoršek