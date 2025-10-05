Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
5. 10. 2025,
13.00

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Vodnikov dom na Velem polju Orožnova koča na planini Za Liscem pod Črno prstjo Naj planinska koča Naj planinska koča sneg zima

Nedelja, 5. 10. 2025, 13.00

46 minut

Obilna snežna pošilja v slovenskem visokogorju

Sneg in plazovi, obisk gora za nekaj dni prestavite

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Orožnova koča | Orožnova koča na planini za Liscem v nedeljo ob 12. uri. Oskrbnik Franci Beguš poroča o 28 centimetrih snega. | Foto Orožnova koča na Planini za Liscem

Orožnova koča na planini za Liscem v nedeljo ob 12. uri. Oskrbnik Franci Beguš poroča o 28 centimetrih snega.

Foto: Orožnova koča na Planini za Liscem

Zima je v pohitela. Samo do nedelje opoldne je nad 1.500 metri zapadlo 30 centimetrov snega. In še sneži. Po močnem nedeljskem sneženju bo v slovenskem visokogorju v naslednjih dneh znova bolj ali manj sončno in topleje, a velja opozorilo za pohodnike: obstaja velika verjetnost plazov, prvi so se že sprožili. Zato z obiskom gora raje počakajte nekaj dni in tudi zatem bo višje od 1.000 metrov možno samo z ustrezno zimsko opremo. Zbrali smo nekaj utrinkov s planinskih koč in hribov po Sloveniji.

Sneg v Ljubljani. Sneženje. Promet.
Novice Štajerska avtocesta znova prevozna, sneg se ponekod oprijema cestišč
Snežni plaz
Novice Plaz odnesel tri planince v Julijskih Alpah, reševalna akcija v teku

Koča na Snežniku:

Orožnova koča na planini za Liscem:

Koča na Gozdu pod Vršičem:

Koča na planini Razor:

Koča pod Smrekovcem:

Vodnikov dom na Velem polju:

Krvavec:

Rogla:

Sneg sneženje Ljubljana
Novice Meja sneženja se še spušča, tukaj bo snežilo v prihodnjih urah
Vodnikov dom na Velem polju Orožnova koča na planini Za Liscem pod Črno prstjo Naj planinska koča Naj planinska koča sneg zima
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.