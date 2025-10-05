Sneg in plazovi, obisk gora za nekaj dni prestavite

Zima je v pohitela. Samo do nedelje opoldne je nad 1.500 metri zapadlo 30 centimetrov snega. In še sneži. Po močnem nedeljskem sneženju bo v slovenskem visokogorju v naslednjih dneh znova bolj ali manj sončno in topleje, a velja opozorilo za pohodnike: obstaja velika verjetnost plazov, prvi so se že sprožili. Zato z obiskom gora raje počakajte nekaj dni in tudi zatem bo višje od 1.000 metrov možno samo z ustrezno zimsko opremo. Zbrali smo nekaj utrinkov s planinskih koč in hribov po Sloveniji.