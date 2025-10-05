Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
5. 10. 2025,
6.27

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
napoved ARSO opozorilo veter dež vreme sneg

Nedelja, 5. 10. 2025, 6.27

5 minut

Zaradi dežja, snega in vetra oranžno opozorilo za zahod in jugozahod države

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
sneženje Rakitna | Napovedane so tudi snežne padavine, meja sneženja se lahko spusti tudi nižje, predvsem na Notranjskem. | Foto DRSI

Napovedane so tudi snežne padavine, meja sneženja se lahko spusti tudi nižje, predvsem na Notranjskem.

Foto: DRSI

Agencija za okolje je zaradi prehoda ciklona z izrazito hladno fronto za danes izdala oranžno opozorilo za zahodni in jugozahodni del države. Napovedujejo močne padavine z dolgotrajnimi nalivi, močan veter in sneg, ki lahko povzroči snegolom. Na Vipavskem in v Slovenski Istri je verjetno tudi poplavljanje padavinske vode in vodotokov.

Za jugozahodni del države so na agenciji za okolje (Arso) za danes vse do večera izdali oranžno vremensko opozorilo zaradi dežja, snega in vetra, zaradi snega velja oranžno opozorilo tudi za severozahodni del države. Za preostale dele države pa zaradi padavin oziroma vetra velja rumeno opozorilo.

Zaradi močnih nalivov možno poplavljanje

Po napovedih Arsa bo največ padavin predvidoma padlo v spodnjem Posočju, na Vipavskem, v Slovenski Istri ter na Notranjskem. V nekaj urah lahko pade od 60 do 100 milimetrov, krajevno tudi več. Večja verjetnost za močne nalive bo na Vipavskem in v Slovenski Istri, kjer bo verjetno poplavljanje padavinske vode in hitro naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek, ki lahko prav tako poplavijo. Dopoldne bo možno razlivanje morja na izpostavljenih delih obale.

Zaradi možnih poplav in razlivanja morja so zato izdali tudi oranžno hidrološko opozorilo za Vipavsko dolino in Slovenske Istro ter rumeno za preostale dele Primorske in Notranjske.

Satelitska slika oblačnosti, ki nakazuje nedeljski intenziven prehod fronte:

Sneg lahko preseneti tudi v nižinah 

Na Primorskem bo po napovedih Arsa pihala močna burja, ki bo v sunkih dosegala hitrosti med 100 in 120 kilometri na uro. Najbolj izražena bo na območju Kraškega roba, na Ilirsko-Bistriškem in v Slovenski Istri, so še navedli pri STA.

Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nadmorske višine, predvsem na Notranjskem se lahko spusti tudi nižje. Med 700 in 1000 metri nadmorske višine lahko zapade do okoli 10 centimetrov mokrega snega, višje pa od 20 do 40 centimetrov. Verjeten bo snegolom.

snegolom, Meteoinfo Slovenija
Novice Arso znova opozarja državljane: Bodite previdni!
Padavine 5.10.2025
Novice Oranžno in rumeno opozorilo: v nedeljo izjemno intenzivna fronta #animacija
Srbija sneg
Novice Hudo neurje pred vrati: skoraj vsa Srbija v rdečem, prihaja tudi sneg
napoved ARSO opozorilo veter dež vreme sneg
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.