Agencija za okolje je zaradi prehoda ciklona z izrazito hladno fronto za danes izdala oranžno opozorilo za zahodni in jugozahodni del države. Napovedujejo močne padavine z dolgotrajnimi nalivi, močan veter in sneg, ki lahko povzroči snegolom. Na Vipavskem in v Slovenski Istri je verjetno tudi poplavljanje padavinske vode in vodotokov.

Za jugozahodni del države so na agenciji za okolje (Arso) za danes vse do večera izdali oranžno vremensko opozorilo zaradi dežja, snega in vetra, zaradi snega velja oranžno opozorilo tudi za severozahodni del države. Za preostale dele države pa zaradi padavin oziroma vetra velja rumeno opozorilo.

Zaradi močnih nalivov možno poplavljanje

Po napovedih Arsa bo največ padavin predvidoma padlo v spodnjem Posočju, na Vipavskem, v Slovenski Istri ter na Notranjskem. V nekaj urah lahko pade od 60 do 100 milimetrov, krajevno tudi več. Večja verjetnost za močne nalive bo na Vipavskem in v Slovenski Istri, kjer bo verjetno poplavljanje padavinske vode in hitro naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek, ki lahko prav tako poplavijo. Dopoldne bo možno razlivanje morja na izpostavljenih delih obale.

Zaradi možnih poplav in razlivanja morja so zato izdali tudi oranžno hidrološko opozorilo za Vipavsko dolino in Slovenske Istro ter rumeno za preostale dele Primorske in Notranjske.

Satelitska slika oblačnosti, ki nakazuje nedeljski intenziven prehod fronte:

Sneg lahko preseneti tudi v nižinah

Na Primorskem bo po napovedih Arsa pihala močna burja, ki bo v sunkih dosegala hitrosti med 100 in 120 kilometri na uro. Najbolj izražena bo na območju Kraškega roba, na Ilirsko-Bistriškem in v Slovenski Istri, so še navedli pri STA.

Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nadmorske višine, predvsem na Notranjskem se lahko spusti tudi nižje. Med 700 in 1000 metri nadmorske višine lahko zapade do okoli 10 centimetrov mokrega snega, višje pa od 20 do 40 centimetrov. Verjeten bo snegolom.