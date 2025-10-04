Termometri danes v minus, v nedeljo izjemno intenzivna fronta

Danes so se marsikje v Sloveniji termometri spustili pod ničlo, pri agenciji za okolje so najnižjo temperaturo letošnje jeseni namerili v Babnem polju, znanem tudi kot slovenska Sibirija, kjer je bilo ob 7.40 minus 6,5 stopinje Celzija. A še pred fronto, ki nas čaka v nedeljo, se bo danes čez dan precej ogrelo, so napovedali na družbenem omrežju Facebook na profilu Meteoinfo Slovenija. "Jutri zjutraj in dopoldne nas čaka zelo intenzivno vremensko dogajanje z nevihtami, nalivi, okrepljenim vetrom in naglim spuščanjem meje sneženja."

Najnižje jutranje temperature so danes zabeležili še v Kočevju, kjer je bilo minus 3,5 stopinje Celzija, v Ratečah in Slovenj Gradcu so namerili minus 3,4 stopinje Celzija.

V nedeljo občutna sprememba

Že jutri zjutraj se bo na južno stran Alp spustila nova gmota hladnejšega zraka, ki bo skupaj s ciklonom nad severnim Jadranom poskrbela za zelo pestro vremensko dogajanje, so napovedali pri Meteoinfo Slovenija.

Na zahodu se bodo že v drugem delu noči začele pojavljati padavine, ki se bodo hitro krepile in v nekaj urah razširile nad večji del države. Najmočneje bo deževalo v nedeljo v zgodnjih dopoldanskih urah, ko bodo na zahodu in jugu nastale tudi nevihte z nalivi.

Nevarnost snegoloma

"Ob začetku padavin bo snežilo le po najvišjih vrhovih, nato pa se bo meja sneženja zelo hitro spuščala. Na jugu države bi lahko intenzivne padavine mejo sneženja potisnile celo pod 800 metrov nadmorske višine, kar pomeni, da lahko sneg pobeli tudi nekatere višje ležeče kraje na Notranjskem in Kočevskem. Ker je drevje še olistano, obstaja nevarnost snegoloma," so še opozorili.

Močni sunki vetra

Na Primorskem bo pihala močna burja, ki bo v sunkih dosegala hitrosti med 100 in 120 kilometri na uro, so opozorili pri agenciji za okolje. Najbolj izražena bo na območju Kraškega roba, na Ilirsko-Bistriškem in v Slovenski Istri. Predvsem v zahodni in deloma južni Sloveniji se bodo pojavljale močne padavine z dolgotrajnimi nalivi.

Največ padavin bo predvidoma padlo v spodnjem Posočju, na Vipavskem, v Slovenski Istri ter na Notranjskem. V nekaj urah lahko pade od 60 do 100 milimetrov padavin, krajevno tudi več. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nadmorske višine, predvsem na Notranjskem se lahko spusti tudi nižje. Med 700 in 1000 m nadmorske višine lahko zapade do okoli 10 centimetrov mokrega snega, višje pa od 20 do 40 centimetrov. Verjeten bo snegolom. Po podatkih Oddelka za Hidrološko prognozo, Agencije RS za okolje, se bodo v drugem delu noči in v nedeljo zjutraj padavine z nalivi v jugozahodni Sloveniji okrepile.

Večja verjetnost za močne nalive bo na Vipavskem in v slovenski Istri. Verjetno bo poplavljanje padavinske vode in hitro naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Posamezni vodotoki lahko tudi poplavijo.

V nedeljo zjutraj bodo reke v večjem delu države začele naraščati

Ob močnejših nalivih lahko predvsem v jugozahodni Sloveniji v drugem delu noči in dopoldan pride do zastajanja padavinske vode, poplavljanja ter razlivanja posameznih hudourniških vodotokov in rek. Reke v večjem delu države bodo narasle do velike vodnatosti, na severovzhodu države pa bodo srednje ali malo vodnate.

V ponedeljek bodo počasi naraščale kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem ter Sava v spodnjem toku. Drugod se bodo pretoki rek zmanjševali. V nedeljo bo med 7. in 12. uro zjutraj zaradi visokega plimovanja in povišanega valovanja iz severovzhodne smeri možno razlivanje morja na izpostavljenih delih obale.

Hidrološko opozorilo Agencije RS za okolje (Arso) Foto: Arso

Postopno bo topleje

V ponedeljek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Čez dan bo ponekod zapihal severni veter. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

V torek se bo oblačnost prehodno povečala, v vzhodni Sloveniji bodo možne manjše krajevne padavine. Topleje bo.