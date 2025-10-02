Občutna sprememba: lahko pobeli tudi nižine, pripravite se na slano

Vremenske razmere so se v preteklih dneh zelo spremenile, v sredo se je med Italijo in Grčijo oblikoval ciklon, nad Skandinavijo in Rusijo je še vedno močan anticiklon. "V teh dneh poteka prenos zelo hladnega zraka iz Rusije proti vzhodni Evropi in Balkanu," so na omrežju Facebook objavili na profilu Neurje.si. Hladno bo, najbolj bodo temperaturne spremembe občutili na Balkanu. Pri nas poslabšanje vremena pričakujemo v nedeljo.

Vse močnejši severni veter, ki je hladen in suh, bo po napovedih najbolj prizadel Balkan. Večjih količin padavin ne pričakujejo, spremembe v temperaturi pa zagotovo. Ponekod bo več kot 20 stopinj Celzija hladneje od dolgoletnega povprečja, so objavili na Neurje.si.

Foto: accuweather.com

Večja sprememba v nedeljo

Pri nas bodo dnevi večinoma sončni, a razmeroma hladni.

"V noči na nedeljo nas bo prešla tudi vremenska fronta, ki bo prinesla nekaj dežja, v naslednjem tednu bo spet več sonca s svežimi jutri in s temperaturami, ki bodo primerne letnemu času," še sporočajo na Neurje.si.

Efekt ZMS in slovo od indijanskega poletja

V nedeljo bi bila lahko po zadnjih izračunih meja sneženja zelo nizko, lahko se zgodi tudi ZMS (znižana meja sneženja, op. a.) in sneženje v zgornjesavski dolini.

Prihodnji teden bodo temperature prenizke za indijansko poletje, pa so na komentarje bralcev še odgovorili na Nurje.si. "Bo pa dovolj toplo za kratke rokave ob popoldnevih, nekaj dni bo temperatura presegla 20 stopinj Celzija".

Čez dan okoli 15 stopinj Celzija

Četrtkove najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

V petek bo večinoma jasno. Veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, v alpskih dolinah malo pod 0, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 12 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

V soboto bo sprva pretežno jasno, zjutraj bo marsikje slana. Sredi dneva in popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala, zapihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo večinoma oblačno. Predvsem zjutraj in dopoldne lahko pričakujemo padavine, ki bodo popoldne od severa ponehale.

Vreme se bo občutno spremenilo, hladno bo. Foto: Thinkstock