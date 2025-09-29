"K nam bo od severovzhoda dotekal občutno hladnejši zrak, sprva bo še vlažen, zato bo danes spremenljivo oblačno, občasno bodo predvsem v hribovitem svetu nastale tudi manjše plohe," je o današnjem vremenskem dogajanju povedal Arsov dežurni meteorolog Anže Medved. Drugod po Sloveniji naj bi današnji dan minil brez padavin. Do petka se bodo temperature postopoma spuščale, v petek, ko se bo veter polegel in bo noč jasna, pa se bodo temperature kar hitro približale ledišču. V zgornji animaciji si poglejte gibanje temperatur do srede zvečer.

Če bo ponedeljek minil brez vremenskih posebnosti, pa bo torek bolj spremenljiv. "Ponoči se bo od severa povsod pooblačilo, tako da lahko že ponoči in proti jutru na zahodu Slovenije rahlo dežuje. Tudi jutri čez dan bo v večjem delu Slovenije bolj kot ne oblačno, občasno bo tudi rahlo deževalo, a količina padavin vseeno ne bo velika," je za Siol.net pojasnil Arsov dežurni meteorolog Anže Medved.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, je zapisano na straneh Arsa.

V sredo čez dan se bo začelo počasi jasniti, zapihal bo tudi hladnejši severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. "Temperature bodo nato šle postopoma kar hitro navzdol. Ker bo sprva četrtek še bolj vetroven, jutranje temperature še ne bodo tako nizke, v petek, ko se bo veter počasi polegel in bo noč bolj kot ne jasna, pa se bodo temperature kar hitro približale ledišču," je pojasnil meteorolog, a dodal, da se pod ledišče v večjem delu Slovenije vendarle ne bodo spustile.

V torek bodo jutranje temperature od 7 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 14, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 19 stopinj Celzija.

"Govorimo o temperaturah malo pod petimi stopinjami Celzija. V zatišnih legah, Zgornjesavski dolini ali mraziščih Notranjske, če bo noč zelo jasna in vetra ne bo, pa lahko v petek zjutraj govorimo o temperaturah blizu ledišča, okoli ničle oziroma kakšno stopinjo pod ničlo," je pojasnil meteorolog. Dodal je, da bolj natančno temperatur še ni mogoče napovedati, saj bodo te zelo odvisne od vetra. Kot je pojasnil, bo tako največja možnost, da temperature padejo pod ledišče, ravno v petek in soboto zjutraj v omenjenih dolinah in na planotah Notranjske ter v mraziščih.

Na Kredarici se lahko ohladi celo do –10 stopinj Celzija, kar bi bila najnižja temperatura prvega tedna oktobra v zadnjih 30 letih, so dodali na portalu Meteoinfo. Proti koncu tedna, ko se bo ozračje umirilo, pa se lahko na izpostavljenih mestih prvič to jesen pojavi slana, so dodali.

Kako bo s padavinami?

Največjo količino padavin lahko na območju Slovenije pričakujemo v torek, a še to v manjših količinah. "Potem pa bo vsaj do konca tedna (do sobote) praktično brez padavin. Kaj se bo zgodilo s sobote na nedeljo, pa je še malo vprašljivo, kajti takrat pride oslabljena vremenska fronta. Ali bo ta prinesla le povečano oblačnost ali tudi rahle padavine, je trenutno še zelo vprašljivo," poudarja dežurni meteorolog in dodaja, da se nova sprememba vremena tako spet obeta za konec tedna.

Nizke oblačnosti (megle) v teh dneh ne bo, ker bo pihal vzhodni veter, megla pa nastane takrat, ko je noč mirna in jasna. "V petek ali soboto bi lahko v kakšni kotlini nastala kratkotrajna megla, a verjetno bo ta pojav bolj pogost v prihodnjem tednu, ko bo nad naše kraje spet dotekal bolj vlažen zrak," je še pojasnil meteorolog.

V visokogorju lahko vrhove malo pobeli

V visokogorju (nad 2.000 ali 2.200 metri) bodo padavine, ki prihajajo danes in jutri, prinesle nekaj snega, a "bo zapadlo morda nekaj centimetrov in malo pobelilo, ne bo neke večje količine", je bil še jasen Medved.