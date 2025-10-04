Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Sobota,
4. 10. 2025,
18.20

1 ura, 18 minut

Sobota, 4. 10. 2025, 18.20

Arso znova opozarja državljane: Bodite previdni!

Ka. N.

snegolom, Meteoinfo Slovenija | Foto Rok Nosan / Meteoinfo Slovenija

Foto: Rok Nosan / Meteoinfo Slovenija

Po napovedih vremenoslovcev bo v noči na nedeljo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla oblačno vreme, padavine in močan veter. Državljane opozarjajo na previdnost, predvsem ob morju in v zahodnih ter južnih krajih.

V soboto zvečer bo oblačno, na zahodu so možne krajevne padavine, ki se bodo v drugi polovici noči krepile in do jutra razširile nad vso državo.

Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo, zjutraj pa bo ob prehodu fronte zapihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

V nedeljo, od zgodnjih jutranjih ur do sredine dneva, bo čez Slovenijo potekala hladna fronta. Na Primorskem bo pihala močna burja, v sunkih med 100 in 120 km/h. V zahodni in deloma južni Sloveniji bodo močne padavine z dolgotrajnimi nalivi. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri, predvsem na Notranjskem se lahko spusti tudi nižje, kar pomeni možnost snegoloma.

Nedelja: oblačno s padavinami in sneženjem

V nedeljo bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo najmočnejše v zahodnih in deloma južnih krajih. Ob morju so možne tudi nevihte.

Meja sneženja se bo spustila na približno 700 metrov nadmorske višine, predvsem na Notranjskem pa lahko sneži tudi nižje. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter.

Popoldne bodo padavine slabele, proti večeru se bo ponekod razjasnilo, veter pa bo oslabel.

Jutranje temperature bodo od 2 do 9 stopinj Celzija, na Primorskem od 11 do 14 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj Celzija, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Novice Oranžno in rumeno opozorilo: v nedeljo izjemno intenzivna fronta #animacija

Vremenska napoved za sosednje pokrajine

Ponoči se bodo padavine začele pojavljati v krajih zahodno in severno od Slovenije, proti jutru tudi vzhodno od države. V krajih zahodno bo pihal severovzhodnik, v vzhodnih in južnih krajih jugozahodnik.

V Alpah in Gorskem kotarju bo snežilo, ob severnem Jadranu pa so možne nevihte z nalivi. Popoldne se bo vreme umirjalo, od zahoda se bo jasnilo.

