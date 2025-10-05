Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
5. 10. 2025,
11.33

45 minut

Julijske Alpe Gorski reševalci reševanje plaz

Plaz odnesel tri planince v Julijskih Alpah, reševalna akcija v teku

Snežni plaz | Informacijo so že potrdili na kranjski policijski upravi, še poroča portal. | Foto Gorska reševalna služba Kamnik

Informacijo so že potrdili na kranjski policijski upravi, še poroča portal.

Foto: Gorska reševalna služba Kamnik

Po sproženju plazu pod vrhom Tosca v Julijskih Alpah pogrešajo tri planince, bili naj bi hrvaški državljani, poroča portal 24 ur. V reševanje so se že vključili gorski reševalci in policisti. Skupina treh planincev se je ločila od skupine v Vodnikovem domu na Velem polju.

V Vodnikovem domu na Velem polju je bilo sedem hrvaških državljanov. Štirje so tam ostali, trije pa so kljub slabim vremenskim razmeram odšli naprej. Na poti naj bi jih odnesel plaz. 

V reševanju posredujejo gorske reševalne službe Radovljica, Bohinj in Jesenice ter policisti.

Helikopter zaradi slabih vremenskih razmer za zdaj ne more poleteti. 

Julijske Alpe Gorski reševalci reševanje plaz
