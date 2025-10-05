Plaz odnesel tri planince v Julijskih Alpah, reševalna akcija v teku

Po sproženju plazu pod vrhom Tosca v Julijskih Alpah pogrešajo tri planince, bili naj bi hrvaški državljani, poroča portal 24 ur. V reševanje so se že vključili gorski reševalci in policisti. Skupina treh planincev se je ločila od skupine v Vodnikovem domu na Velem polju.

V Vodnikovem domu na Velem polju je bilo sedem hrvaških državljanov. Štirje so tam ostali, trije pa so kljub slabim vremenskim razmeram odšli naprej. Na poti naj bi jih odnesel plaz.

V reševanju posredujejo gorske reševalne službe Radovljica, Bohinj in Jesenice ter policisti.

Helikopter zaradi slabih vremenskih razmer za zdaj ne more poleteti.