Skupina Romov naj bi v Novem mestu pretepla občana, ki je v kritičnem stanju

Pred lokalom Patriot v središču Novega mesta naj bi ponoči skupina Romov hudo pretepla občana, ki je po dogodku v kritičnem zdravstvenem stanju. Kot poročajo nekateri mediji, je skupina napadla očeta, ki je prišel v lokal po sina. Na Mestni občini Novo mesto dogodek potrjujejo in opozarjajo, da se romska problematika v tem delu države poslabšuje. S policije pa so sporočili, da so novomeški kriminalisti identificirali 20-letnega osumljenca. Danes popoldne so ga izsledili in mu odvzeli prostost.

Do dogodka naj bi prišlo v jutranjih urah, ko naj bi oče v omenjeni, med mladimi priljubljen lokal prišel po sina, ki naj bi ga že pred tem napadli Romi. Skupina naj bi se nato spravila na očeta. Druge podrobnosti niso znane, zato je STA v zvezi z dogodkom za odziv zaprosila policijo.

Sporočilo policije Z novomeške policije so sporočili, da so bili danes ob 2.30 zjutraj obveščeni o dogodku, kjer je bil na Rozmanovi ulici v Novem mestu na javnem kraju poškodovan moški. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v bolnišnico in po podatkih zdravstvenega osebja je hudo poškodovan. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo, zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja iz poglavja Kazenskega zakonika zoper življenje in telo. Na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave so novomeški kriminalisti identificirali 20-letnega osumljenca. Danes popoldne so ga izsledili in mu odvzeli prostost. Preiskava in zbiranje obvestil še poteka, zato podrobnosti zaradi interesa preiskave ne moremo pojasnjevati. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Obsodbe napada

Z Mestne občine Novo mesto so medtem sporočili, da napad ostro obsojajo. "Nasilni dogodek na žalost dokazuje, da se romska problematika, na katero župani jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti situacije ne ukrepa. Trenutno je napadeni občan v kritičnem zdravstvenem stanju, storilec pa v policijskem pridržanju," so zapisali.

Kot so navedli, je župan Gregor Macedoni po dogodku, "ki ponovno osvetljuje neučinkovito reševanje varnostne problematike s strani države, v rednem kontaktu s policijo": "V imenu občanov in občank, ki si zaslužijo varnosti v lastnem okolju, je pristojne znova pozval k ničelni toleranci do nasilja in zahteval takojšnje ukrepanje tako v primeru nedavnega napada kot pri spremembi kazenske zakonodaje."

Preveč ščitenja krivih in premalo varovanja nedolžnih?

Predstavniki vlade, uradniki ministrstva za pravosodje in pravosodni sistem se bodo morali po besedah Macedonija, ki jih povzema sporočilo, zavedati, da je preveč ščitenja krivih in premalo varovanja nedolžnih. Medtem je v času, ko pristojni iščejo rešitve, na jugovzhodu Slovenije preveč dejanskih žrtev s trajnimi fizičnimi poškodbami, posttravmatskimi stresnimi motnjami in na žalost danes tudi občan, ki se bori za življenje, opozarja.

"Gre za dejansko poslabševanje varnostnih razmer v našem delu države, občani in občanke pa upravičeno pričakujemo aktivno in pravično delovanje pristojnih organov, ki bodo storili vse potrebno za zagotovitev naše varnosti, ne glede na to, kateri etnični skupini pripadajo storilci kaznivih dejanj," besede župana povzema sporočilo.