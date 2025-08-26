Ministrica za pravosodje Andreja Katič se danes mudi na delovnem obisku v Novem mestu, kjer se je med drugim sestala z županom Gregorjem Macedonijem. Govorila sta o spremembah zakonodaje, ki si jih želijo župani nekaterih občin, kjer živijo Romi. Zavzela sta se za učinkovitejše sankcije na področju romskih vprašanj.

Po besedah Macedonija sta z ministrico Katič govorila, kako doseči, da bi imele globe za prekrške, zlasti kadar se ti ponavljajo, kaznovalni učinek. Pri tem sta se dotaknila sprememb zakona o izvršbi, ki jih pripravljajo na ministrstvu, kjer si župani želijo, da bi bilo mogoče pri izterjavi glob poseči tudi v socialne transferje, med drugim v denarno socialno pomoč. Po besedah Macedonija so o tem govorili tudi na ponedeljkovem delovnem sestanku na ministrstvu za pravosodje, pri čemer pa ugotavlja, da so od rešitev še zelo daleč. "Predvsem drugi resorji, ministrstvo za delo in delno ministrstvo za finance, se namreč še ne počutijo kot del te težave," je dejal.

Po besedah ministrice Katič je ustavno sodišče povedalo, da mora imeti vsak človek minimum za preživetje, pri čemer višino minimuma določa pristojno ministrstvo. Vseeno pa verjame, da bo treba narediti določene korake v smeri, "da bodo sankcije, ki so predpisane, imele učinek tudi v praksi". "Kako, kje in kdaj pa še ne znam napovedati," je dejala. Usklajevanje glede teh vprašanj med posameznimi resorji sicer po besedah ministrice ni lahko, je pa "vesela, da se mnenje počasi spreminja".

Na sestanku sta Macedoni in Katič govorila tudi o tem, kako zagotoviti, da bi policija, tožilstvo in sodstvo delovali usklajeno, ko gre za pregon kaznivih dejanj, zlasti pri storilcih, ki ponavljajo kazniva dejanja. Ministrstvo naj bi pri tem po besedah Macedonija preverilo, kje se zakonodaje, ki naj bi bila po večini ustrezna, ne izvaja, kot bi se jo moralo.

Katič: Le tako sta lahko vzgojni ukrep in sankcija učinkovita

Na področju kazenskega pregona si župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, v katerih živijo Romi, med drugim želijo, da bi zakonodajalec znižal starost za kazensko odgovornost mladoletnih. Ministrica je glede tega danes spomnila, da je bil nedavno že drugič v javni obravnavi zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov, s katerim pričakuje, da bo na področju kazenske odgovornosti mladoletnih narejen bistven korak naprej. "Pri tem ne govorimo samo o sankcioniranju, govorimo tudi o vseh preostalih vzgojnih in drugih ukrepih, v katere morajo biti vključeni mladoletniki, predvsem pa, da se postopki začnejo in končajo zelo hitro. "Kajti le tako sta lahko vzgojni ukrep ali sankcija učinkovita," je dodala.

Macedoni in Katič sta govorila tudi o preobremenjenosti upravnega sodišča, zaradi katere se po besedah Macedonija pogosto dogaja podaljševanje časa izvedbe naložb. Opozoril je, da lahko že zgolj pritožba posameznika, ki želi nagajati, zaradi počasnega odločanja sodišča celoten projekt podaljša za dve leti. "Tudi to je ena od težav, kjer bo morala država začeti iskati rešitve," je poudaril.

O romskih vprašanjih so sicer v ponedeljek govorili tudi na srečanju za novinarje, ki ga je v Mariboru pripravilo romsko društvo Romano Pralipe. Srečanja se je po poročanju Večera udeležil tudi mariborski župan Saša Arsenovič, ki je med drugim dejal, da bo morala del svoje naloge pri vključevanju v družbo opraviti tudi romska skupnost.

Po delovnem sestanku pri Macedoniju je Katič obiskala novomeško tožilstvo, nato pa si bo ogledala še prenovljeno novomeško sodno stavbo.