Avtor:
Sa. B.

Nedelja,
19. 10. 2025,
7.04

Osveženo pred

4 minute

Nedelja, 19. 10. 2025, 7.04

4 minute

Tuja planinca obtičala v slovenskih gorah, reševali so ju vse do jutra

Avtor:
Sa. B.

Nočno reševanje s Plemenic | Reševanje se je zaključilo ob 5. uri zjutraj. | Foto Facebook/Gorsko Reševalna Zveza Slovenije

Reševanje se je zaključilo ob 5. uri zjutraj.

Foto: Facebook/Gorsko Reševalna Zveza Slovenije

Gorsko reševalna služba Mojstrana je v petek zvečer posredovala v reševalni akciji v slovenskih gorah, kjer sta obtičala tuja planinca. S pomočjo helikopterja Slovenske vojske so ju s Plemenic reševali vse do jutranjih ur.

Zaradi podcenjene zahtevnosti poti in pomanjkljive opreme sta planinca iz Litve v večernih urah obtičala na Bambergovi poti na nadmorski višini 2.350 metrov. S pomočjo helikopterja Slovenske vojske, ki je reševalce prepeljal na rob stene, so planinca locirali in ju nato z vrvno tehniko pospremili v dolino. Reševanje se je zaključilo ob 5. uri zjutraj.

Gorski reševalci so ob tem dogodku ponovno pozvali, da so dnevi vse krajši, zato naj planinci skrbno načrtujejo pot, spremljajo vremenske razmere in poskrbijo za primerno opremo.

