Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
8. 11. 2025,
16.58

Osveženo pred

49 minut

V tornadu v Braziliji umrlo več ljudi

Ka. N., STA

tornado | Foto Reuters

Foto: Reuters

V kraju Rio Bonito do Iguacu v zvezni državi Parana na jugu Brazilije je v petek pustošil tornado, ki je zahteval najmanj šest smrtnih žrtev, več kot 400 ljudi pa je bilo ranjenih. Tornado s sunki vetra med 180 in 250 kilometri na uro je prevračal avtomobile, ruval drevesa in poškodoval več hiš, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah lokalne civilne zaščite je tornado terjal najmanj šest smrtnih žrtev, še 432 ljudi je bilo ranjenih. Dve osebi pogrešajo. Približno 90 odstotkov mesta pa je utrpelo škodo. "To je vojno prizorišče," je o obsegu škode dejal predstavnik civilne zaščite in opozoril, da bi število smrtnih žrtev lahko naraslo.

Guverner Parane Ratinho Junior je medtem zagotovil, da so varnostne sile v pripravljenosti in spremljajo prizadeta območja.

