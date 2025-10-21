Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Torek,
21. 10. 2025,
8.35

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Pariz Francija tornado

Torek, 21. 10. 2025, 8.35

1 ura, 7 minut

Tornado pustošil v okolici Pariza. Umrl 23-letni delavec. #video

Avtor:
St. M.

V tornadu, ki je prizadel območje severno od Pariza, je ena oseba umrla, več pa je ranjenih. Silovito neurje je prizadelo območje Val d'Oise severno od Pariza, je v ponedeljek sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez.

Zaradi tornada je na enem od gradbišč življenje izgubil 23-letni delavec, poroča The Guardian.

Laurent Nunez, francoski notranji minister, je dejal, da pozorno spremlja stanje, in dodal, da je bilo zaradi tornada več oseb hudo poškodovanih. Med njimi so štirje v kritičnem stanju, poroča portal French News.

Z območja poročajo o ogromni škodi, zlasti v mestu Ermont s približno 30 tisoč prebivalci, kjer se je nekaj gradbenih žerjavov zrušilo na hiše, silovit veter je odkrival strehe in prevračal avtomobile.

V bolnišnici Simone-Veil v Eaubonneu so aktivirali tako imenovani Plan Blanc – francoski protokol za nujne primere v bolnišnicah za dogodke z množičnim številom žrtev – za mobilizacijo vseh medicinskih in kirurških virov.

Sledili so številni izpadi električne energije, na pomoč so prihitele številne reševalne službe, vključno s 150 gasilci, reševalci  in policisti, so sporočile lokalne oblasti.

Lokalne oblasti pozivajo prebivalce, naj ostanejo doma in se izogibajo potovanjem. Vremenska služba Météo-France je v regiji zaradi silovitih vetrov razglasila oranžni alarm. 

Regijo Val d'Oise redko prizadenejo tako ekstremne vremenske razmere. 

