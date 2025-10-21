Tornado pustošil v okolici Pariza. Umrl 23-letni delavec. #video

V tornadu, ki je prizadel območje severno od Pariza, je ena oseba umrla, več pa je ranjenih. Silovito neurje je prizadelo območje Val d'Oise severno od Pariza, je v ponedeljek sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez.

Zaradi tornada je na enem od gradbišč življenje izgubil 23-letni delavec, poroča The Guardian.

🇫🇷 A tornado struck the French communes of Ermont and Argenteuil — Le Parisien



Cranes fell in the middle of the city!



At least one person is dead and several seriously injured after tornado rips through city just 10 miles north of Paris



1/ pic.twitter.com/ElJvXuYlwE — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 20, 2025

Laurent Nunez, francoski notranji minister, je dejal, da pozorno spremlja stanje, in dodal, da je bilo zaradi tornada več oseb hudo poškodovanih. Med njimi so štirje v kritičnem stanju, poroča portal French News.

Z območja poročajo o ogromni škodi, zlasti v mestu Ermont s približno 30 tisoč prebivalci, kjer se je nekaj gradbenih žerjavov zrušilo na hiše, silovit veter je odkrival strehe in prevračal avtomobile.

V bolnišnici Simone-Veil v Eaubonneu so aktivirali tako imenovani Plan Blanc – francoski protokol za nujne primere v bolnišnicah za dogodke z množičnim številom žrtev – za mobilizacijo vseh medicinskih in kirurških virov.

Sledili so številni izpadi električne energije, na pomoč so prihitele številne reševalne službe, vključno s 150 gasilci, reševalci in policisti, so sporočile lokalne oblasti.

Lokalne oblasti pozivajo prebivalce, naj ostanejo doma in se izogibajo potovanjem. Vremenska služba Météo-France je v regiji zaradi silovitih vetrov razglasila oranžni alarm.

Regijo Val d'Oise redko prizadenejo tako ekstremne vremenske razmere.