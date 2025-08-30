Močno deževje povzročilo kaos v Dalmaciji, v Italiji tornado #video

Iz Dalmacije se vrstijo posnetki in fotografije silovitega neurja in hudournikov, ki se valijo po ulicah in cestah. Zaradi obilnih padavin so morali zapreti celo avtocesto pred izvozom Ravča v smeri Splita, zato so številni vozniki sredi silovitega neurja obtičali v koloni. Vreme je podobne nevšečnosti kot pri nas in na Hrvaškem povzročalo tudi v sosednji Italiji, od koder poročajo o tornadu, ki si ga lahko ogledate v zgornjem posnetku.

Najhuje je neurje po poročanju hrvaških medijih prizadelo mesto Imotski in Imotsko krajino nad Makarsko riviero, kjer je bilo poplavljenih veliko kleti, pa tudi vinogradov in vrtov z zelenjavnimi pridelki.

V tem delu Dalmacije je bil zaradi vremena močno moten tudi promet, zapreti so morali celo avtocesto pred izvozom Ravča v smeri Splita.

O koločini padavin zgovorno priča podatek, da je meteorološka postaja na Veterinarski postaji v Imotskem od petkovega večera do sobotnega jutra zabeležila kar 175,8 litra dežja na kvadratni meter, kar je zelo solidna mesečna količina v obdobju zgodnje pomladi in pozne jeseni.

Kot poroča Dubrovački.hr, se je ciklon razbesnel tudi na območju Dubrovnika, ki ga je zalilo silovito deževje, voda pa je poplavljala ulice, ki so se, kot lahko vidite na spodnjem posnetku, spremenile v reke.

Tornado odkrival strehe in ruval drevesa

Hude nevihte so prizadele tudi velike dele Italije, zlasti na severu, kjer je nastala škoda, so v soboto sporočili iz civilne zaščite.

V Lombardiji je tornado izruval več dreves in odtrgal strehe hiš približno 40 kilometrov severovzhodno od Milana, so sporočili iz gasilske službe.

Piemont je zajela tudi toča premera do osem centimetrov, ki je poškodovala številne avtomobile, uničila strehe in polja. V Varzu, na meji s Švico, so se ulice med neurjem spremenile v blatne potoke. Deli vasi so bili poplavljeni, dve hiši pa so morali evakuirati.

Reševalne službe preobremenjene z intervencijami

Gasilska služba je v 12 urah prejela več kot 200 klicev, med drugim iz Lecca blizu jezera Como in Padove. Dan prej so se reševalne službe zaradi neurja odzvale na približno 1300 klicev v sili po vsej državi.

Tornado e grandinate al Nord. Segnalato un vortice a Medolago (Bergamo) ed altre Supercelle nell'area di Chioggia! Foto di Mattia Nordio. Prestare attenzione, consulta il nostro Radar Meteo Live 👉 https://t.co/alV5R2fmO9#meteoeradar #tornado #supercella #grandine #temporali pic.twitter.com/pMxEVTQrUg — Meteo & Radar (@meteoeradar) August 29, 2025

Vreme naj bi čez vikend ostalo spremenljivo. Agencija za civilno zaščito je za soboto izdala rumeno opozorilo v več regijah, vključno z Lombardijo, Benečijo, Toskano, Umbrijo, Emilijo-Romagno, Kampanijo, Apulijo in Kalabrijo.