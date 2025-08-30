Arso izdal opozorilo za vso državo, prihajajo nove padavine

Agencija za okolje je za današnji dan izdala rumeno opozorilo, ki velja za vso državo. Za popoldne namreč napovedujejo nove padavine, ki ne bodo tako intenzivne kot v petek, ko je vreme predvsem v delih Primorske in Notranjske povzročilo precej težav, bodo pa vseeno lahko obilne. Stanje po državi se je po petkovem deževju sicer nekoliko umirilo, je pa v noči na soboto poplavljalo na kraških območjih, med drugim je povsem zalilo parkirišča v okolici Postojnske jame.

Stanje po obilnem deževju, ki je v petek popoldne zajelo severnoprimorsko in Notranjsko, se je čez noč umirilo. Trenutno se pripadniki civilne zaščite ukvarjajo predvsem s plazom v Hruševju, je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za primorsko-notranjsko regijo Sandi Curk. Je pa popoldne znova pričakovati padavine, opozarja.

Po besedah Curka ponoči ni bilo veliko padavin, zato se stanje postopoma umirja. Trenutno je pomoč ekip prostovoljnih gasilskih društev usmerjena predvsem na posamezne objekte, ki jih prebivalci sami ne morejo očistiti.

Arso je zaradi možnosti obilnejših padavin za soboto izdal rumeno opozorilo za vso državo. Foto: Posnetek zaslona

Poškodbe na železniški progi Divača–Koper, zaradi katerih je bila ta nekaj časa zaprta, so sanirane, proga pa je bila v petek pozno zvečer znova odprta.

Obilno deževje je sicer v petek popoldne najbolj prizadelo trikotnik Razdrto, Košana, Postojna ter Divačo in Kozino. Zaradi težav je Center za obveščanje Postojna prejel nekaj manj kot 300 klicev, je povedal Curk.

Tako je poplavljalo v Občini Postojna:

Napoved:



Danes bo sicer spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, mogoči so krajevni nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija.



V nedeljo bo po večini dokaj jasno, na severovzhodu je zgodaj zjutraj še mogoč rahel dež. V ponedeljek bo dopoldne še precej jasno, popoldne pa se bo postopno oblačilo. Na zahodu bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Zaradi petkovega neurja precej škode v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Petkovo neurje z močnim vetrom in točo je povzročilo precej škode v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Med drugim je razkrilo nekaj streh in podiralo drevesa. Predvsem veliko škode je povzročilo na kmetijskih pridelkih in to ravno v času, ko se kmetje pripravljajo na trgatev, je za STA pojasnila županja Darja Vudler Berlak.

Škoda je bila največja v naselju Drbetinci. V delu naselja so bile uničene praktično vse poljščine, od vinogradov in koruze do buč, je pojasnila županja, ki je že govorila s tamkajšnjimi kmeti in prebivalci.

"To jim povzroča kar ogromno stisko, pripravljali so se namreč na trgatev. Lani so imeli ogromno škode na pridelkih zaradi pozebe, tako da so že bili v pričakovanju, da bo letošnji pridelek dober, pa je spet prišla toča in jim je vse uničila," je dejala Vudler Berlak.

Večina vinogradnikov bo danes in v nedeljo potrgala, kar je še ostalo. "Zelo visoke temperature in bolezni bodo povzročile to, da bo škoda še večja, tako da morajo čim prej vse potrgati," je pojasnila.