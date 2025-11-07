Na odboru DZ za zdravstvo bo danes javna predstavitev mnenj o predlogu zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo, ki so ga pripravili poslanci Svobode in Levice. Predlog med drugim polnoletnim prebivalcem dovoljuje omejeno gojenje, posedovanje in uporabo konoplje, naletel pa je na številne kritike tako v političnih kot strokovnih krogih.

Predlog med drugim polnoletnim prebivalcem dovoljuje omejeno gojenje konoplje doma, posedovanje konoplje in izdelkov iz konoplje, prav tako uvaja lestvico tolerance THC pri vožnji v cestnem prometu, preprodaja pa ostaja prepovedana.

Naletel je na številne kritike, med drugim ga ne podpirata ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Boštjan Poklukar. V več organizacijah, denimo s področja zdravstva in prometne varnosti, so opozorili na negativne posledice tako za posameznika kot za družbo, predvsem za otroke in mladostnike. Legalizacija konoplje bi po njihovem mnenju razvrednotila njene škodljive učinke in povečala tveganja za prometne nesreče in nesreče na delovnem mestu.

Zagovorniki predloga pa menijo, da prohibicija pomeni razcvet črnega trga, kjer lahko prihaja do različnih, tudi spornih substanc in mešanic.

Na današnjo javno predstavitev mnenj so med drugim povabili predstavnike ministrstev, inšpektoratov, Generalne policijske uprave, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter več kot 30 drugih inštitutov, agencij, združenj, strank oziroma drugih organizacij.