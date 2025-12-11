Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
D.K., STA

Vlada potrdila predlog zakona o prestrukturiranju savinjsko-šaleške regije

Aleksander Jevšek

Foto: STA

Vlada je danes sprejela predlog zakona o razvojnem prestrukturiranju savinjsko-šaleško premogovne regije. Ta predvideva ukrepe prestrukturiranja na področju gospodarstva, energetike, okolja in socialne kohezivnosti. Med strateškimi projekti so nadaljnje faze prenove sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini.

"S tem zakonom želimo zagotoviti, da pri prehodu na nizkoogljično in trajnostno gospodarstvo in družbo nihče ne bo ostal pozabljen ali potisnjen v ozadje," je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

Predlog prinaša 10-letni program razvojnega prestrukturiranja, strateške projekte trajnostnega razvoja, med katerimi je prenova sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, preureditev energetske lokacije Termoelektrarne Šoštanj na obnovljive vire energije, strateški projekt Dolina zagonskih in hitro rastočih podjetij, ohranitev delovanja Muzeja premogovništva Slovenije ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja.

Sredstva za izvajanje tega zakona se v obdobju med 2026-2035 zagotavljajo iz programa evropske kohezijske politike, iz državnega proračuna v okviru finančnih načrtov pristojnih ministrstev ter iz proračunov občin te regije v višini 282,23 milijona evrov.

Pripravljalci zakona so pri tem upoštevali obstoječo zakonodajo, ki je povezana s postopnim zapiranjem Premogovnika Velenje. Ukrepi se namreč dopolnjujejo s tistimi v predlogu zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje, ki ga je vlada sprejela konec novembra. Upoštevani so tudi predpisi o prehodnem financiranju Evropske komisije.

"Prestrukturiranje regije že nekaj časa intenzivno poteka, in sicer z evropskimi kohezijskimi sredstvi sklada za pravični prehod, ki je bil ustanovljen zato, da premogovnim regijam pomagamo vstopiti v novo obdobje, v obdobje zelenih tehnologij, nizkoogljične proizvodnje in energetske učinkovitosti. V regiji se že izvajajo številni projekti, podprti z evropskimi kohezijskimi sredstvi, od severnega dela tretje razvojne osi, gradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture, inkubatorjev do preobrazbe daljinskega ogrevanja Šaleške doline in drugih manjših projektov. Trenutno je v regijo že usmerjeno približno 190 milijonov evrov evropskih in nacionalnih sredstev," je poudaril minister.

