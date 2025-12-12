Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
12. 12. 2025,
16.46

Velenjska občina obnovila Titov spomenik #foto

Velenjska občina je sporočila, da je zoper znanega storilca poškodovanja bronastega kipa Josipa Broza Tita vložila kazensko ovadbo, po oceni nastale škode pa namerava vložiti tudi odškodninski zahtevek.

Velenjska občina je sporočila, da je zoper znanega storilca poškodovanja bronastega kipa Josipa Broza Tita vložila kazensko ovadbo, po oceni nastale škode pa namerava vložiti tudi odškodninski zahtevek.

Foto: Bobo

Mestna občina Velenje je danes v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije sanirala spomenik Josipa Broza Tita, ki ga je prejšnji teden oskrunil 49-letni domačin, so za STA sporočili z občine. Vse sanacijske posege so izvedli izključno v skladu s strokovnimi navodili celjske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Velenjska občina je sporočila, da je zoper znanega storilca poškodovanja bronastega kipa Josipa Broza Tita vložila kazensko ovadbo, po oceni nastale škode pa namerava vložiti tudi odškodninski zahtevek. Občinska uprava medtem pripravlja odlok, ki bo dodatno zaščitil vse spomenike v mestu, ne glede na to, komu so posvečeni.

Foto: Lili Pušnik / STA

Na današnjem prednovoletnem srečanju z novinarji se je župan Peter Dermol odzval tudi na zahtevo lokalnega odbora Gibanja Svoboda po sklicu izredne seje. Izredne seje ne podpira, saj meni, da bi ta le poglobila delitve in znova odprla ideološke razprave o preteklosti. Po njegovih besedah mora občinski svet energijo usmeriti v odločitve, pomembne za sedanjost in prihodnost Velenja, razprava o Titu pa naj se čim prej zaključi.

Velenjski župan se storilcu zaradi domnevne razžalitve ne namerava opravičiti

Dermol se ne namerava opravičiti storilcu, ki mu je prek odvetnika poslal zahtevo za javni preklic izjave, v kateri ga je župan označil za "neuravnoteženo osebo z neuravnoteženim ozadjem". Storilec trdi, da gre za razžalitev po kazenskem zakoniku. "Ne nameravam se opravičevati nikomur, zlasti ne tistim, ki posegajo v skupno dediščino občanov. To dediščino je treba zaščititi, saj bi dopuščanje takšnih dejanj lahko vodilo k oskrunitvi drugih pomembnih objektov. Kot župan bom vsak tak poseg vedno odločno obsodil," je poudaril.

Foto: Lili Pušnik / STA

Prejšnji teden je policija po prijavi občana ustavila 49-letnega moškega, v čigar vozilu so našli glavo bronaste skulpture s Titovega trga. Preiskava še poteka, policija pa bo po zbranih obvestilih zoper osumljenca podala kazensko ovadbo. Zaradi poškodovanja oziroma uničenja stvari posebnega kulturnega pomena mu grozi do osem let zapora.

Foto: Lili Pušnik / STA

