Avtor:
Š. L.

Petek,
7. 11. 2025,
17.45

Osveženo pred

18 minut

Thermometer Blue 0

Atletico Madrid Jan Oblak Real Madrid Barcelona špansko prvenstvo La Liga

Špansko prvenstvo, 12. krog

Oblak po nadaljevanje niza

Avtor:
Š. L.

Jan Oblak bo z Atleticom lovil četrto zaporedno zmago.

Jan Oblak bo z Atleticom lovil četrto zaporedno zmago.

Foto: Guliverimage

V 12. krogu španske la lige bo Atletico Madrid z Janom Oblakom v soboto gostil Levante. Atleti so po enajstih tekmah na četrtem mestu la lige, za vodilnim Realom pa zaostajajo osem točk. Levante je tik pred cono izpad z le devetimi točkami. Zasedba Diega Simeoneja bo lovila četrto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih.

Vodilni Real Madrid bo v nedeljo gostoval pri ekipi Rayo Vallecano, za konec kroga pa bo Barcelona gostovala pri Celti Vigo. Blaugrana bo skušala popraviti vtis po spodrsljaju v ligi prvakov, kjer so le remizirali z ekipo Club Brugge, s porazom pa se v krog podaja tudi Real Madrid, ki je klonil na gostovanju na Anfieldu pri Liverpoolu.

Jan Oblak
Špansko prvenstvo, 12. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica:

Najboljši strelci :

13 – Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico)
– Eyong (Levante)
– Muriqi (Mallorca), Torres (Barcelona), Vinicius Jr. (Real) 
– Antony (Betis), Buchanan (Villareal), Budimir (Osasuna), Cucho Hernandez (Betis), De Frutos (Rayo Vallecano), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Mayoral (Getafe), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Oyarzabal (Real Sociedad), Romero (Levante), Silva (Elche)
...

 
Liverpool Alexis Mac Allister
Manchester City, Erling Haaland
