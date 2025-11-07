Petek, 7. 11. 2025, 17.45
18 minut
Špansko prvenstvo, 12. krog
Oblak po nadaljevanje niza
V 12. krogu španske la lige bo Atletico Madrid z Janom Oblakom v soboto gostil Levante. Atleti so po enajstih tekmah na četrtem mestu la lige, za vodilnim Realom pa zaostajajo osem točk. Levante je tik pred cono izpad z le devetimi točkami. Zasedba Diega Simeoneja bo lovila četrto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih.
Vodilni Real Madrid bo v nedeljo gostoval pri ekipi Rayo Vallecano, za konec kroga pa bo Barcelona gostovala pri Celti Vigo. Blaugrana bo skušala popraviti vtis po spodrsljaju v ligi prvakov, kjer so le remizirali z ekipo Club Brugge, s porazom pa se v krog podaja tudi Real Madrid, ki je klonil na gostovanju na Anfieldu pri Liverpoolu.
Špansko prvenstvo, 12. krog:
Petek, 7. november:
Sobota, 8. november:
Nedelja, 9. november:
Lestvica:
Najboljši strelci :
13 – Mbappe (Real)
7 – Alvarez (Atletico)
6 – Eyong (Levante)
5 – Muriqi (Mallorca), Torres (Barcelona), Vinicius Jr. (Real)
4 – Antony (Betis), Buchanan (Villareal), Budimir (Osasuna), Cucho Hernandez (Betis), De Frutos (Rayo Vallecano), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Mayoral (Getafe), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Oyarzabal (Real Sociedad), Romero (Levante), Silva (Elche)
