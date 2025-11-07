Oblak po nadaljevanje niza

V 12. krogu španske la lige bo Atletico Madrid z Janom Oblakom v soboto gostil Levante. Atleti so po enajstih tekmah na četrtem mestu la lige, za vodilnim Realom pa zaostajajo osem točk. Levante je tik pred cono izpad z le devetimi točkami. Zasedba Diega Simeoneja bo lovila četrto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih.

Vodilni Real Madrid bo v nedeljo gostoval pri ekipi Rayo Vallecano, za konec kroga pa bo Barcelona gostovala pri Celti Vigo. Blaugrana bo skušala popraviti vtis po spodrsljaju v ligi prvakov, kjer so le remizirali z ekipo Club Brugge, s porazom pa se v krog podaja tudi Real Madrid, ki je klonil na gostovanju na Anfieldu pri Liverpoolu.

Špansko prvenstvo, 12. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: