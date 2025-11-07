Se bo nadaljeval rekordni niz Bavarcev?

V 10. krogu nemške bundeslige bo vodilni Bayern München, ki še naprej niza fantastične predstave, v soboto na delu pri Unionu iz Berlina. RB Leipzig s Kevinom Kamplom se bo mudil pri Hoffenheimu, Bayer iz Leverkusna bo gostil Heidenheim, Borussia Dortmund pa bo na delu pri Hamburgerju.

Bayern München je zmagal na prvih 16 tekmah sezone 2025/26, med drugim je nazadnje premagal tudi aktualne zmagovalce lige prvakov Paris Saint-Germain. Ob tem so Bavarci še edina ekipa v evropskih ligah, ki v svoji sezoni še ni izgubila oziroma celo ni izgubila niti točke. Kar na sedmih tekmah v bundesligi je zasedba Vincenta Companyja mrežo ohranila nedotaknjeno, Bavarci pa so so šele druga ekipa, ki je zmagala na prvih devetih tekmah sezone bundeslige, po ekipi Pepa Guardiole iz sezone 2015/16, ki je zmagala na prvih desetih.

