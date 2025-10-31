Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
31. 10. 2025,
10.00

nemško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Bayer Leverkusen Kevin Kampl RB Leipzig Bayern München Borussia Dortmund Bundesliga

Petek, 31. 10. 2025, 10.00

Nemško prvenstvo, deveti krog

Za uvod v ogenj Borussia Dortmund, Bayern na veliki preizkušnji

Borussia Dortmund | Borussia Dortmund bo danes z obračunom proti Augsburgu odprla deveti krog. | Foto Guliverimage

Borussia Dortmund bo danes z obračunom proti Augsburgu odprla deveti krog.

Foto: Guliverimage

Z obračunom Augsburga in Borussie Dortmund se bo danes začel deveti krog bundeslige. Dortmundčani so med tednom po izvajanju enajstmetrovk v drugem krogu pokalnega tekmovanja izločili Eintracht Frankfurt, z morebitno današnjo zmago pa bi se na lestvici vsaj začasno povzpeli na drugo mesto. V središču pozornosti bo derbi med Bayernom in Bayerjem.

RB Leipzig Kevina Kampla bo v soboto gostil Stuttgart, potem pa se obeta tudi derbi vodilnega in v tej sezoni še stoodstotnega Bayerna, ki se bo v Allianz areni udaril z Bayerjem iz Leverkusna. Ekipi na lestvici loči sedem točk, Bayer je v osmih tekmah zmagal petkrat, dvakrat remiziral in enkrat izgubil, Bayern pa je na vrhu s popolnim izkupičkom. Ekipa Vincenta Kompanyja je z zadnjo zmago v nemškem pokalu presegla tudi rekord števila zaporednih zmag na začetku sezone iz sezone 1992/93, ko jih je AC Milan nanizal 13, Bayern pa je zdaj pri številki 14. 

Bayer Leverkusen pa je v domačem prvenstvu v nizu petih zmag. Po kratkotrajni dobi Erika ten Haga na klopi so pod vodstvom Kasperja Hjulmanda našli stabilnost. Njihov niz zmag jih je popeljal na peto mesto na lestvici. 

David Zec
Sportal Bayer napredoval po podaljšku, Zec in soigralci izločili prvoligaša

Nemško prvenstvo, deveti krog:

Petek, 31. oktober:

Sobota, 1. november:

Nedelja, 2. november:

Lestvica:

Najboljši strelci:

12 – Kane (Bayern)
– Burkardt (Eintracht)
– Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diaz (Bayern), Uzun (Eintracht)
– Ansah (Union), Grimaldo (Bayer), Guirassy (Dortmund), Olise (Bayern)

nemško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Bayer Leverkusen Kevin Kampl RB Leipzig Bayern München Borussia Dortmund Bundesliga
