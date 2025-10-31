Za uvod v ogenj Borussia Dortmund, Bayern na veliki preizkušnji

Z obračunom Augsburga in Borussie Dortmund se bo danes začel deveti krog bundeslige. Dortmundčani so med tednom po izvajanju enajstmetrovk v drugem krogu pokalnega tekmovanja izločili Eintracht Frankfurt, z morebitno današnjo zmago pa bi se na lestvici vsaj začasno povzpeli na drugo mesto. V središču pozornosti bo derbi med Bayernom in Bayerjem.

RB Leipzig Kevina Kampla bo v soboto gostil Stuttgart, potem pa se obeta tudi derbi vodilnega in v tej sezoni še stoodstotnega Bayerna, ki se bo v Allianz areni udaril z Bayerjem iz Leverkusna. Ekipi na lestvici loči sedem točk, Bayer je v osmih tekmah zmagal petkrat, dvakrat remiziral in enkrat izgubil, Bayern pa je na vrhu s popolnim izkupičkom. Ekipa Vincenta Kompanyja je z zadnjo zmago v nemškem pokalu presegla tudi rekord števila zaporednih zmag na začetku sezone iz sezone 1992/93, ko jih je AC Milan nanizal 13, Bayern pa je zdaj pri številki 14.

Bayer Leverkusen pa je v domačem prvenstvu v nizu petih zmag. Po kratkotrajni dobi Erika ten Haga na klopi so pod vodstvom Kasperja Hjulmanda našli stabilnost. Njihov niz zmag jih je popeljal na peto mesto na lestvici.

