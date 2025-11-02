Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
2. 11. 2025,
16.11

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Bayern z rekordnim finančnim prometom, predsednik ostaja Hainer

STA

Herbert Hainer ostaja prvi mož

Foto: Guliverimage

Herbert Hainer ostaja prvi mož

Foto: Guliverimage

Nemški nogometni velikan Bayern je dan po deveti zaporedni zmagi v nemški ligi izvedel skupščino kluba in na njej razkril rekordno finančno poslovanje zadnjega obdobja, obenem pa so člani kluba izvolili novo-staro vodstvo. Na mestu predsednika najmočnejšega nemškega kluba namreč ostaja Herbert Hainer.

Bayern München
Kot je sporočil bavarski klub, je v finančnem obdobju 2024/25 skupni promet znašal 978,3 milijona evrov, kar je rekordna številka, za 2,8 odstotka večja od tiste v prejšnjem ciklu. Čisti dobiček je sicer nekoliko manjši, znašal je 27,1 milijona evrov, v dveh obdobjih pred tem pa 43,1 milijona in 35,7 milijona.

"Čeprav so časi izjemno negotovi, nogometni prestopni trg pa dobiva povsem nove dimenzije, nam je uspelo spet doseči rekorden promet in končati s solidnim dobičkom. To kaže našo moč, Bayern ni ranljiv, ampak zelo stabilen," je dejal izvršni direktor kluba Jan-Christian Dreesen.

Rekordno je tudi članstvo v klubu: zadnja številka je 432.500 članov, kar je največ doslej v 125-letni zgodovini Bayerna.

Herbert Hainer pa ni imel tekmeca pri predsedniških volitvah, člani kluba so mu zaupali tretji mandat.

