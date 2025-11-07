Ribakina prva finalistka zaključnega turnirja WTA

Kazahstanka Jelena Ribakina je prva finalistka teniškega zaključnega turnirja najboljše osmerice v Rijadu. V prvem polfinalu je 26-letnica po treh nizih in dobrih dveh urah ugnala Američanko Jessico Pegula. V finalu se bo nekdanja zmagovalka Wimbledona pomerila bodisi proti Belorusinji Arini Sabalenka bodisi Američanki Amandi Anisimovi.

Ribakina je v šestem medsebojnem obračunu proti Peguli tretjič zmagala in po slavju na septembrskem zaključnem turnirju pokala BJK še drugič zapovrstjo ugnala pet let starejšo Američanko.

Kazahstanka, prvouvrščena v skupini Serene Williams, je po eni zares slabi igri v prvem nizu tega tudi izgubila, nato pa je v drugem zaigrala bolje in zadržala brejk prednosti. Tudi v tretjem je prva povedla z odvzemom servisa v šesti igri, nato pa je Pegula že v naslednji vrnila udarec.

Odločitev je padla v osmi igri, ko je Ribakina še drugič zapovrstjo odvzela začetni udarec tekmici, a za razliko od nekaj minut prej tokrat zanesljivo končala delo na svoj servis. Ta je bil njeno močno orožje, dosegla je kar 15 asov.

Ribakina je v tretjem nastopu na zaključnem turnirju prvič napredovala iz skupinskega dela, v soboto pa bo imela priložnost, da v 22. finalu v karieri osvoji 11. lovoriko. Največjo je slavila v Wimbledonu 2022, letos pa je zmagala na dveh turnirjih, in sicer v Ningboju pretekli mesec in maja v Strasbourgu.

Pegula, ki na turnirju najboljše osmerice WTA nastopa četrtič, je ostala tik pred vrati drugega finala, leta 2023 jo je zanesljivo na zadnji stopnički ugnala Poljakinja Iga Swiatek. Američanka, sicer finalistka OP ZDA 2024, ostaja pri devetih turnirskih zmagah.

Norrie in Tien za naslov v Metzu

Britanec Cameron Norrie in Američan Learner Tien sta finalista teniškega turnirja v francoskem Metzu z denarnim skladom 596.000 evrov. Norrie bo v 16. finalu igral za šesto lovoriko, 19-letni Američan pa bo iskal pot do sploh prvega slavja na najvišji ravni.

Cameron Norrie Foto: Reuters

Norrie je v prvem polfinalu s 4:6, 6:2, 6:4 premagal Italijana Lorenza Sonega in se po skoraj natanko letu dni spet uvrstil v finale.

Takrat je moral Britanec, ki bo iskal šesti naslov na turnirjih ATP in prvega po Rio de Janeiru februarja 2023, priznati premoč domačinu Benjaminu Bonziju.

Tokrat mu bo v finalu nasproti stal 11 let mlajši tekmec iz ZDA. Tien v zadnjem delu sezone igra zelo dobro, potem ko je oktobra izgubil v finalu Pekinga proti Italijanu Janniku Sinnerju.

To je bil za Tiena prvi finale na turnirjih ATP, v drugem pa bo izzval Norrieja, potem ko je bil v polfinalu boljši od ukrajinskega presenečenja turnirja Vitalija Sačka s 6:1, 6:4.

Norrie in Tien sta se doslej pomerila trikrat, vselej to sezono. Dve zmagi ima Tien, ki je dobil tudi zadnji obračun v Šanghaju pretekli mesec. Britanec bi z zmago sezono končal na 24. mestu lestvice ATP, Tien pa bi prvič v karieri napredoval med 30 najboljših.