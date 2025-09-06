Turkinje že do zgodovinskega uspeha na SP. Jim bo uspelo priti v finale?

Na svetovnem odbojkarskem prvenstvu na Tajskem so v igri za kolajne le še štiri reprezentance. Kot prve se bodo za finale pomerile Japonke, ki so se naslova svetovnih prvakinj veselile trikrat, a zadnjič daljnega leta 1974, in evropske prvakinje Turkinje, ki so z uvrstitvijo v polfinale dosegle največji uspeh na SP. V drugem polfinalu pa se bodo olimpijske prvakinje in bronaste z zadnjega mundiala Italijanke pomerile z Brazilkami, ki so na zadnjem svetovnem prvenstvu po porazu s Srbijo osvojile srebro. Italijanke so bile do zdaj enkrat svetovne prvakinje (2002), Brazilke še nikoli – izgubile so vse štiri finalne tekme.