Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
6. 9. 2025,
8.29

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Japonska Brazilija Turčija Italija SP v odbojki 2025 odbojka

Sobota, 6. 9. 2025, 8.29

1 ura, 27 minut

Svetovno prvenstvo v odbojki, polfinale

Turkinje že do zgodovinskega uspeha na SP. Jim bo uspelo priti v finale?

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Turčija, svetovno prvenstvo | Turkinje, ki so v osmini finala izločile Slovenke, prvič igrajo v polfinalu svetovnega prvenstva. Njihove tekmice so Japonke. | Foto Volleyball World

Turkinje, ki so v osmini finala izločile Slovenke, prvič igrajo v polfinalu svetovnega prvenstva. Njihove tekmice so Japonke.

Foto: Volleyball World

Na svetovnem odbojkarskem prvenstvu na Tajskem so v igri za kolajne le še štiri reprezentance. Kot prve se bodo za finale pomerile Japonke, ki so se naslova svetovnih prvakinj veselile trikrat, a zadnjič daljnega leta 1974, in evropske prvakinje Turkinje, ki so z uvrstitvijo v polfinale dosegle največji uspeh na SP. V drugem polfinalu pa se bodo olimpijske prvakinje in bronaste z zadnjega mundiala Italijanke pomerile z Brazilkami, ki so na zadnjem svetovnem prvenstvu po porazu s Srbijo osvojile srebro. Italijanke so bile do zdaj enkrat svetovne prvakinje (2002), Brazilke še nikoli – izgubile so vse štiri finalne tekme.

Slovenska odbojkarska reprezentanca.
Sportal "Nimam besed, s katerimi bi pojasnil, kako ponosni smo" #video
turška odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenske krvnice kot zadnje v polfinale SP

Svetovno prvenstvo, polfinale:

Sobota, 6. september:

Preberite še:

odbojkarska liga narodov, slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenci ob odsotnosti pomembnega člena preizkusili novo taktično zamisel
Japonska Brazilija Turčija Italija SP v odbojki 2025 odbojka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.