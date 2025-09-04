Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Četrtek,
4. 9. 2025,
16.44

Četrtek, 4. 9. 2025, 16.44

45 minut

Slovenci na Japonskem preizkusili novo taktično zamisel

Pe. M.

Slovenski odbojkarji so v Osaki opravili prvo pripravljalno tekmo za svetovno prvenstvo in preizkusili novo taktično zamisel.

Slovenski odbojkarji so v Osaki opravili prvo pripravljalno tekmo za svetovno prvenstvo in preizkusili novo taktično zamisel.

Foto: Volleyball World

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki se te dni mudi na Japonskem, kjer opravlja še zadnji sklop priprav za svetovno prvenstvo na Filipinih, je v Osaki odigrala prvo pripravljalno tekmo in japonsko ekipo Blazers Sakai premagala s 3:0 (21, 23, 19), tudi dodatni četrti niz je pripadel Slovencem. Slovenci so ob odsotnosti Roka Možiča preizkusili novo taktično zamisel, in sicer Nika Mujanovića na mestu sprejemalca.

Slovenski odbojkarji se na svetovno prvenstvo, ki ga bodo na Filipinih odprli 13. septembra proti Čilu, pripravljajo v Osaki. Na Japonskem so opravili prvo pripravljalno tekmo dveh proti ekipi Blazers Sakai. Zmagali so s 3:0 (21, 23, 19), tekmo pa končali po dodatnem četrtem nizu, ki je s 25:17 prav tako pripadel slovenski izbrani vrsti.

Selektor Fabio Soli, ki je na današnji tekmi poskusil tekmovalni ritem prenesti na igralce, ki v prvem delu reprezentančne sezone niso imeli toliko tekmovalnih minut, je po tekmi dejal: "Čakali smo to prijateljsko tekmo pred svetovnim prvenstvom. Danes smo naredili korak naprej, predvsem pa poskusili tekmovalni ritem prenesti na igralce, kot so Alen Pajenk, Gregor Ropret in Tine Urnaut, ki so se nam pridružili kasneje in niso igrali toliko tekem v prvem delu reprezentančne sezone."

Nik Mujanović se je s korektorskega mesta preselil na mesto sprejemalca. Foto: VolleyballWorld

Zaradi odsotnosti Roka Možiča so v reprezentanci preizkusili tudi novo taktično zamisel in na mesto sprejemalca poslali korektorja Nika Mujanovića, dodaja izkušeni slovenski podajalec Gregor Ropret: "Preizkusili smo novo taktično zamisel, z Nikom Mujanovićem na sprejemu, saj se je dobro obnesel že na treningih. Z njim pridobimo moč v napadu, posledično pa smo lahko še nevarnejši."

"Čeprav igra še ni bila na takšnem nivoju, kot si ga želimo, smo se želenemu cilju vseeno približali." Foto: Aleš Oblak

"Pomembno je bilo, da smo po nekaj časa ponovno stali skupaj na uradni tekmi, proti uradnim nasprotnikom in ne samo na treningu. Tudi nam, starejšim, je ta tekma zelo dobro dela, da pridemo ponovno v tekmovalni ritem. Res je bilo lepo stati na igrišču s fanti, s katerimi smo se navajeni boriti skupaj. Čeprav igra še ni bila na takšnem nivoju, kot si ga želimo, smo se želenemu cilju vseeno približali. Upam, da bomo ta ritem lahko stopnjevali z vsako tekmo in iskali boljše občutke. Glavno je, da sta fokus in borba na nivoju, kot sta bila danes," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije še dodal Ropret.

Slovenske odbojkarje jutri čaka trening, v soboto pa še druga tekma proti Blazerjem. 

