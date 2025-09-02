Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je že v Osaki, kjer nadaljuje priprave na prihajajoče svetovno prvenstvo, ki se bo čez deset dni začelo v Manili. Slovenci bodo na Japonskem opravili dve pripravljalni tekmi s prvoligašem Osaka Blazers Sakai, na Filipinih pa še pripravljalni tekmi z Iranom in Argentino.

Slovenski odbojkarji so v nedeljo odpotovali na svoje tretje svetovno prvenstvo, ki ga bodo 13. septembra v Manili začeli proti Čilu. V boj za svetovno krono so se prvič podali leta 2018, na svetovnem prvenstvu pa smo jih spremljali tudi leta 2022, ko so končali na četrtem mestu. Italijanski strateg na slovenski klopi Fabio Soli v Azijo ni popeljal na papirju najmočnejše zasedbe.

Ob že napovedani odsotnosti Klemna Čebulja, ki je izpustil letošnjo reprezentančno sezono, bo prvenstvo izpustil še en sprejemalec Rok Možič, ki ima težave s kolenom.

Slovenci že trenirajo v Osaki (video: IG Odbojkarska zveza Slovenije):

"Mislil sem, da bom za SP imel vsaj enega, a ... "

"Doma smo pustili pomembne igralce te reprezentance in vedno iščeš in pogrešaš stvari, ki jih nimaš. Vseeno pa sem zelo zadovoljen z delom in trudom, ki ga ta ekipa vlaga, pa tudi s tem, kako so igralci, še posebej mlajši, napredovali čez to poletje. To je bil tudi cilj, ki smo si ga zadali skupaj z zvezo. Fantje se ves čas maksimalno trudijo in zato kdaj pa kdaj zaidejo s prvotne poti, a to je povsem normalno in občasno potrebujejo malo več počitka. Tekom priprav sem imel v mislih, da bom imel za svetovno prvenstvo na voljo vsaj enega od naših sprejemalcev, Čebulja ali Možiča, a žal nista z nami. A ne glede na vse niti ni pomembno, s katerimi igralci bomo stali na igrišču, saj je ta ekipa že dokazala, da lahko igra odbojko na najvišji ravni. To, kar smo naredili na treningih, moramo le še prenesti na tekme in tako kot smo igrali v ligi narodov, moramo igrati tudi na svetovnem prvenstvu," je pred odhodom na Japonsko za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Soli.

"To, kar smo naredili na treningih, moramo le še prenesti na tekme in tako kot smo igrali v ligi narodov, moramo igrati tudi na svetovnem prvenstvu." Foto: Aleš Oblak

"Na treningih se mi zdi, da še nismo čisto tam, kjer bi si želeli, a ... "

Slovenci so že prispeli v Osako, kjer bodo opravili dve pripravljalni tekmi s tamkajšnjim prvoligašem Osaka Blazers Sakai in se privajali na časovno razliko. Z ekipo sta tudi izkušena reprezentanta, ki sta večji del lige narodov izpustila, podajalec Gregor Ropret in bloker Alen Pajenk, ki se svojega tretjega nastopa med svetovno elito zelo veseli.

"Motivacija je prisotna že od samega začetka, to sploh ni vprašanje. Poškodba na prvi tekmi lige narodov v Stožicah je nekoliko upočasnila mojo vrnitev v reprezentanco, ampak zdaj smo to pozdravili in mislim, da sem dokaj dobro pripravljen, da čim bolj pomagam ekipi in da pridemo do uspeha, ki si ga želimo. Na treningih se mi zdi, da še nismo čisto tam, kjer bi si želeli, a je brez odigranih tekem težko oceniti, kje točno se nahajamo. Na pripravljalnih tekmah bomo dobili odgovore, kaj je potrebno še popraviti in narediti do začetka svetovnega prvenstva, da bomo maksimalno pripravljeni."

"Na pripravljalnih tekmah bomo dobili odgovore, kaj je potrebno še popraviti in narediti do začetka svetovnega prvenstva, da bomo maksimalno pripravljeni." Foto: Daniel Novakovič/STA

V Osako je odpotovalo 14 odbojkarjev, podajalca Gregor Ropret in Nejc Najdič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, sprejemalci Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko in Luka Marovt ter prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič. Šesterica Bračko, Kržič, Marovt, Najdič, Okroglič, Mujanović na svetovnih prvenstvih še ni igrala.

"Vedno se najdejo stvari, ki jih lahko še izboljšamo"

"Sam razmišljam v smeri, da bi bilo vedno lahko bilo boljše, kot je. Tega ne mislim zato, ker sta se Alen Pajenk in Gregor Ropret reprezentanci pridružila pozno, saj sta z ekipo že od preteklih sezon zelo dobro uigrana, ampak zato, ker se vedno najdejo stvari, ki jih lahko še izboljšamo. Pomembno je, da teh nekaj treningov, ki jih še imamo na voljo, dobro izkoristimo, in da izpilimo malenkosti, ki jih še moramo. Na koncu se bo videlo, kdo je bolj pripravljen," so pri OZS pred potjo še povzeli besede Mujanovića.

Slovenci bodo prvenstvo 13. septembra odprli proti Čilu, dva dni pozneje bodo igrali z Bolgari, za konec skupinskega dela pa še z Nemci. Iz vsake skupine bosta v osmino finala napredovali prva in druga reprezentanca.