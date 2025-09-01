Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
17.02

Osveženo pred

5 minut

SP v odbojki 2025

Svetovno prvenstvo, osmina finala

Slovenke so proti evropskim prvakinjam drago prodale svojo kožo #video

Avtor:
Pe. M.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Turčija, svetovno prvenstvo | Slovenke so v osmini finala izgubile proti Turčiji, proti kateri so se v prvem in drugem nizu odlično upirale. | Foto Volleyball World

Slovenke so v osmini finala izgubile proti Turčiji, proti kateri so se v prvem in drugem nizu odlično upirale.

Foto: Volleyball World

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v osmini finala svetovnega prvenstva v Bangkoku z 0:3 (-28, -13, -27) izgubila proti favoriziranim evropskim prvakinjam Turkinjam, ki na Tajskem še niso oddale niza. Bi jim ga pa danes skoraj vzele Slovenke, ki so tekmice v prvem in tretjem nizu dodobra namučile in ga izgubile šele na razliko. Turkinje se bodo v četrtfinalu pomerile z Američankami, ki so s 3:0 premagale Kanadčanke. Preostali pari četrtfinala so Nizozemska – Japonska, Italija – Poljska in Brazilija – Francija.

Poročilo s tekme:

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Turčija, svetovno prvenstvo
Sportal Slovenke se od SP poslavljajo z dvignjeno glavo
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Turčija, svetovno prvenstvo
Sportal Posebna zahvala kapetanke po dostojnem slovesu Slovenk #video

Saša Planinšec po koncu svetovnega prvenstva (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Turčija : Slovenija 3:0 (28, 13, 27)

* Dvorana Hua Mak, sodnika: Noemi (Argentina), Jurković (Hrvaška).
* Turčija: Orge, Özbay 2 (1 blok), Vargas 20 (1 blok), Baladin 7 (1 blok), Jack, Cebecioglu, Šahin 3 (2 bloka), Erdem 17 (3 ase, 2 bloka), Gunes 8 (3 ase, 2 bloka), Kalac, Erkek 1, Aydin 6 (1 as, 1 blok), Akarcesme, Karakurt.
* Slovenija: Pavlović Mori 1 (1 blok), Godec, Lorber Fijok 8, Sillah 15 (2 asa, 1 blok), Jurič, Zatković 15 (1 blok), Šiftar, Frelih, Grbac, Milošič 8 (1 as, 3 bloke), Mazej, Planinšec 5 (1 blok), Banko, Halužan Sagadin.
Poročilo s tekme
Izjave po tekmi

Slovenske odbojkarice so si pred odhodom na svetovno prvenstvo kot cilj zadale izločilne boje in ga tudi uresničile. Na Tajskem je ekipa Alessandra Oreficeja pokazala, da ne gre za ekipo, ki bi jo favorizirane tekmice lahko vzele z levo roko.

Slovenke so v skupinskem delu z 1:3 izgubile proti aktualnim olimpijskim podprvakinjam Američankam, nato so proti Čehinjam vodile z 2:0, a izgubile z 2:3, za konec skupinskega dela pa so s 3:0 premagale Argentino. S prvo zmago na svetovnih prvenstvih in ameriško zmago nad Čehinjami so si zagotovile vstopnico za osmino finala.

Z dobrimi predstavami v tajskem mestu Nakhon Ratchasima so se s 25. mesta na svetovni lestvici prvič povzpele med najboljšo dvajseterico. V osmini finala v Bangkoku jih je pričakala peta reprezentanca sveta, aktualna evropska prvakinja Turčija.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Turčija, svetovno prvenstvo | Foto: Volleyball World Foto: Volleyball World Slovenke se na začetku tekme niso ustrašile favoriziranih tekmic, ki na tem prvenstvu še niso izgubile niza. A bi se to prav danes lahko zgodilo. Uvodni niz je postregel z izjemno izenačeno predstavo, v zaključku pa je sledila prava drama. Slovenke so imele dve zaključni žogi, da bi osvojile niz, a so se Turkinje rešile in nato same izkoristile četrto zaključno žogo in niz dobile s 30:28.

V drugem nizu so Turkinje povsem prevladale in iz točke v točko višale prednost, na koncu pa niz dobile s 25:13. Pred tretjim nizom je Orefice sporočil, da si želi več poguma svoje ekipe.

Ta je začela dobro, vodile so tudi za +4 (11:7), a izkušene tekmice z Melisso Vargas na čelu so se vrnile v igro, naredile preobrat in vodile že s 24:20. Nato pa so Slovenke začinile niz, ubranile štiri zaključne žoge, imele dve zaključni žogi za osvojen niz, a ju niso izkoristile. Niz je na koncu z razliko 29:27 pripadel Turkinjam, ki so tako napredovale v četrtfinale.

Vargas je na koncu zbrala 20 točk, v slovenski vrsti sta Fatoumatta Sillah in Eva Zatković dosegli 15 točk.

ameriška odbojkarska reprezentanca | Foto: Volleyball World Foto: Volleyball World

Turkinje v četrtkovem četrtfinalu čakajo Američanke, ki so s 3:0 (18, 21, 21) premagale Kanado. V prvih dveh nizih so najbolje igrale, ko je bilo to najbolj potrebno, po izenačenih začetkih pa so do vodstva prišle z zanesljivo odigranima končnicama. Avery Skinner in Sarah Franklin sta dosegli 13 točk, Madison Skinner eno manj, toliko, kot slednja jih je pri Kanadi zabeležila Anna Smrek

Že v sredo se bodo za preboj v polfinale pomerile Nizozemke, ki so izločile branilke naslova Srbkinje, proti Japonkam, ter olimpijske prvakinje Italijanke proti Poljakinjam. V četrtek pa se bodo pred tekmo ZDA – Turčija pomerile še Brazilke in Francozinje.

Svetovno prvenstvo, osmina finala:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Ponedeljek, 1. september:

Pari četrtfinala

Sreda, 3. september
12.00 Nizozemska – Japonska
15.30 Italija – Poljska

Četrtek, 4. september
12.00 Brazilija – Francija
15.30 Turčija – ZDA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, trening na SP
Sportal Turkinje so favoritinje, a Slovenke ohranjajo optimizem
SP v odbojki 2025 Alessandro Orefice odbojka slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
