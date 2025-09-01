Slovenke se od SP poslavljajo z dvignjeno glavo

Mladim slovenskim odbojkaricam, ki so že s samo uvrstitvijo v osmino finala dosegle velikanski in za mnoge presenetljiv uspeh, ni uspel še en veliki met. Čeprav so bile pred srečanjem z aktualnimi evropskimi prvakinjami optimistično razpoložene in tudi na igrišču pokazale, da je bil optimizem povsem upravičen, saj so na njem pokazale dobro predstavo in tekmice, peto reprezentanco sveta, pošteno namučile, so na koncu morale vendarle priznati premoč zaenkrat še boljši reprezentanci.

Mogoče bi se tekma obrnila v drugo smer, če bi izkoristile svoje priložnosti v prvem nizu, ko so imele tudi dve zaključni žogi. Niso ju, predvsem zaradi Melisse Vargas, naturalizirane Kubanke v turški vrsti, ki je v odločilnih trenutkih odigrala simultanko.

Tudi v nadaljevanju tekme se Vargas vsaj do končnice tekme, v kateri je dobila pomoč kapetanke Ede Erdem, ni zaustavila. Bila je najbolj zaslužna za prepričljivo dobljen drugi niz, da je v tretjem njena ekipa nadoknadila štiri točke zaostanka in v tesni končnici, v kateri so spet imele svoje priložnosti tudi Slovenke, prišla do zmage.

Foto: Volleyball World Začetek je kazal, da so Slovenke dobro pripravljene na tekmice. Striktno so izpolnjevale navodila selektorja Alessandra Oreficeja, bile so agresivne, tvegale so s servisi, v obrambi pa bile zbrane in borbene. Posledica tega je bilo vodstvo z 10:7. Turkinje so v nadaljevanju izkoristile nekaj slabih trenutkov v napadu slovenske vrste, z delnim izidom 10:4 prišle do vodstva s 17:14, toda Slovenke so zaustavile njihov nalet.

As Nike Milošič je ekipi izenačil na 19. točki, nato pa se je odvil hud boj za vsako točko. Prvo zaključno so imele Turkinje, pri katerih je odgovornost v končnici povsem prevzela Vargas, še en blok Milošič je v prednost popeljal Slovenke, ki so imele še eno zaključno žogo. Niso je izkoristile, kazen je prišla nekaj minut pozneje, ko so Turkinje blokirale sicer v prvem nizu zelo razpoloženo Fatoumatto Sillah.

Turkinjam je to dalo dodatnih moči, Oreficejevim izbrankam pa odvzelo nekaj zbranosti, predvsem pri sprejemu. Drugi niz je bil praktično odločen že na začetku. Evropske prvakinje so povedle s 5:1 in 14:7, položaja na igrišču pa niso spremenile niti menjave, za katere se je italijanski strokovnjak na slovenski klopi odločil tudi v nameri, da odpočije nekatere igralke za tretji niz.

Foto: Volleyball World

Namera mu je uspela, njegove izbranke so zbistrile glave in v tretjem nizu spet zaigrale precej bolje. Po asu Sillah so povedle z 11:7, toda v nadaljevanju spet zašle v krajšo krizo, tekmice so pred končnico povedle z 21:17, nato pa štiri točke zadržale vse do izida 24:20.

A Slovenke se niso predale. S fanatično igro so najprej ubranile štiri zaključne žoge - tri zaporedne točke je prispevala Eva Zatković, nato še dve, Sillah pa jim je z blokom priborila priložnost, da pri izidu 27:26 Turkinjam odvzamejo prvi niz na prvenstvu. Tudi ta priložnost pa je ostala neizkoriščena, Turkinje so dosegle tri zaporedne točke, zadnjo je z asom prispevala Erdem.

Foto: Volleyball World