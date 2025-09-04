Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Četrtek,
4. 9. 2025,
14.46

Svetovno prvenstvo v odbojki, četrtfinale

Brazilke niso dopustile presenečenja, za finale proti Italijankam

brazilska odbojkarska reprezentanca | Brazilke so si zagotovile polfinale, v katerem jih čakajo Italijanke. | Foto Volleyball World

Brazilke so si zagotovile polfinale, v katerem jih čakajo Italijanke.

Foto: Volleyball World

Brazilske odbojkarice v četrtfinalu svetovnega prvenstva na Tajskem niso dopustile presenečenja. Francozinje so premagale s 3:0, a ni bilo povsem lahko. Uvodni niz so dobile na razliko s 27:25, v drugem pa do zmage prišle še po hujšem boju s 33:31. V tretjem so tekmice premagale s 25:19 in napredovale v polfinale, v katerem jih čakajo olimpijske prvakinje Italijanke. Pri zmagovalkah je bila z 20 točkami najbolj učinkovita Julia Bergmann, Gabriela Guimaraes jih je dodala 13. V dresu Francije jih je 20 dosegla kapetanka Helena Cazaut. V zadnjem četrtfinalnem paru se bosta srečali evropska prvakinja Turčija, ki je v osmini finala izločila Slovenke, in aktualna olimpijska podprvakinja ZDA. Zmagovalka se bo za finale pomerila z Japonkami.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Turčija, svetovno prvenstvo, Saša Planinšec
Sportal Posebna zahvala kapetanke ob slovesu od SP #video

Japonke so izločile Nizozemke. | Foto: Volleyball World Japonke so izločile Nizozemke. Foto: Volleyball World Japonske odbojkarice so si v sredo kot prve zagotovile polfinale svetovnega prvenstva. V Bangkoku so po hudem boju in petih setih strle odpor Nizozemk, ki so v osmini finala izločile branilke naslova Srbkinje. Ključni odbojkarici ob zmagi sta bili Yukiko Wada s 27 točkami in Mayu Ishikawa s 25 točkami. Azijska reprezentanca se lahko pohvali s tremi naslovi svetovne prvakinje, a zadnji ima dolgo brado in sega v leto 1974. Japonke, ki so na svetovni lestvici na četrtem mestu, so zadnjo kolajno na svetovnih prvenstvih sicer osvojile leta 2010, ko so bile bronaste.

V drugem sredinem četrtfinalu so olimpijske prvakinje Italijanke upravičile vlogo favoritinj proti Poljakinjam. Vodilna reprezentanca na svetovni lestvici je zmagala po uri in 15 minutah igre s 3:0. Paola Egonu je k zmagi prispevala 20 točk, 12 jih je dodala Sarah Luisa Fahr, pri Poljakinjah pa je izstopale Magdalena Stysiak s 15 točkami.

Italijanke so s 3:0 premagale Poljakinje. | Foto: Volleyball World Italijanke so s 3:0 premagale Poljakinje. Foto: Volleyball World

Svetovno prvenstvo, četrtfinale:

Sreda, 3. september:

Četrtek, 4. september:

