STA

Sobota,
10. 1. 2026,
21.02

24 minut

Turčija Galatasaray Fenerbahče Matteo Guendouzi

Sobota, 10. 1. 2026, 21.02

24 minut

Turški superpokal 2025/26

Sanjski debi nekdanjega zvezdnika Lazia v Turčiji

STA

Matteo Guendouzi | Matteo Guendouzi je osvojil lovoriko s Fenerbahčejem le nekaj dni po prihodu iz Rima. | Foto Reuters

Matteo Guendouzi je osvojil lovoriko s Fenerbahčejem le nekaj dni po prihodu iz Rima.

Foto: Reuters

Nogometaši Fenerbahčeja so zmagovalci turškega superpokala. V finalu na stadionu Ataturk so z 2:0 premagali velikega tekmeca, državnega prvaka Galatasaray, med osrednjimi junaki srečanja pa je bil Francoz Matteo Guendouzi.

Matteo Guendouzi je dosegel prvi gol za Fenerbahče. | Foto: Reuters Matteo Guendouzi je dosegel prvi gol za Fenerbahče. Foto: Reuters Fenerbahče, nekdanji delodajalec Mihe Zajca, zdajšnjega slovenskega legionarja pri zagrebškem Dinamu, je na poti do slavja v vsakem polčasu dosegel po en gol. Prvi gol na tekmi je v 28. minuti dosegel francoski nogometaš Matteo Guendouzi, ki je k Fenerju komaj pred nekaj dnevi prišel iz rimskega Lazia.

Tekma je bila odločena že malo po začetku drugega polčasa, ko je na 2:0 v 48. minuti povišal Nizozežmec Jayden Oosterwolde.

Galatasaray je tako ostal pri 17 superpokalih, kar je še vedno turški rekord, medtem ko imajo Bešiktaš, Trabzonspor in Fenerbahče zdaj vsak po deset lovorik.

Turčija Galatasaray Fenerbahče Matteo Guendouzi
