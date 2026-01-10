Sanjski debi nekdanjega zvezdnika Lazia v Turčiji

Nogometaši Fenerbahčeja so zmagovalci turškega superpokala. V finalu na stadionu Ataturk so z 2:0 premagali velikega tekmeca, državnega prvaka Galatasaray, med osrednjimi junaki srečanja pa je bil Francoz Matteo Guendouzi.

Matteo Guendouzi je dosegel prvi gol za Fenerbahče. Foto: Reuters Fenerbahče, nekdanji delodajalec Mihe Zajca, zdajšnjega slovenskega legionarja pri zagrebškem Dinamu, je na poti do slavja v vsakem polčasu dosegel po en gol. Prvi gol na tekmi je v 28. minuti dosegel francoski nogometaš Matteo Guendouzi, ki je k Fenerju komaj pred nekaj dnevi prišel iz rimskega Lazia.

Tekma je bila odločena že malo po začetku drugega polčasa, ko je na 2:0 v 48. minuti povišal Nizozežmec Jayden Oosterwolde.

Galatasaray je tako ostal pri 17 superpokalih, kar je še vedno turški rekord, medtem ko imajo Bešiktaš, Trabzonspor in Fenerbahče zdaj vsak po deset lovorik.