Pe. M.

Sreda,
3. 9. 2025,
19.17

29 minut

SP v odbojki 2025 odbojka Lorena Lorber Fijok Eva Pavlović Mori Alessandro Orefice slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Sreda, 3. 9. 2025, 19.17

29 minut

Slovenske odbojkarice so se vrnile v domovino

Slovenke so doma: Nimam besed, s katerimi bi pojasnil, kako ponosni smo #video

Pe. M.

Slovenska odbojkarska reprezentanca. | Slovenske odbojkarice, ki so na svetovnem prvenstvu na Tajskem osvojile 16. mesto, so se domov vrnile ponosne na ekipo in opravljeno delo. | Foto STA

Slovenske odbojkarice, ki so na svetovnem prvenstvu na Tajskem osvojile 16. mesto, so se domov vrnile ponosne na ekipo in opravljeno delo.

Foto: STA

"Nimam besed, s katerimi bi pojasnil, kako ponosni smo na to, kar nam je uspelo, in s kako lepimi občutki zaključujemo to pot," je po koncu reprezentančne sezone, ki so jo slovenske odbojkarice kronale z osmino finala na premiernem svetovnem prvenstvu, ob vrnitvi v Slovenijo dejal selektor Alessandro Orefice.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Turčija, svetovno prvenstvo, Saša Planinšec
Sportal Posebna zahvala kapetanke ob slovesu od SP #video

"Še vedno poskušamo razumeti, kaj nam je uspelo, resnično smo zelo ponosni. Včeraj, preden smo zapustili Bangkok, sem dekletom povedal, da sem ponosen na to, kako smo igrali kot ekipa, kako je šest igralk na igrišču delovalo kot ekipa. S tem smo imeli na začetku poletja nekaj težav, a vso delo, od tehničnega do taktičnega vidika, pa tudi delo na miselnosti, se je končno obrestovalo," je na letališču za 24 ur dejal selektor Alessandro Orefice.

Alessandro Orefice | Foto: STA Alessandro Orefice Foto: STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je vrnila s svojega prvega svetovnega prvenstva, na katerem je zaigrala v izločilnih bojih, ki jih je pred odhodom označila za cilj.

Slovenke, ki so v skupinskem delu najprej vzele niz Američankam, dva Čehinjam in nato premagale Argentino, so v osmini finala po izjemno izenačenem prvem in tretjem nizu izgubile z evropskimi prvakinjami Turkinjami. Končale so na 16. mestu, ob vrnitvi domov pa dale vedeti, da se nimajo namena ustavljati pri tem.

Slovenska odbojkarska reprezentanca. | Foto: STA Foto: STA

"Mislim, da se sploh še ne zavedamo, da smo res naredile en velik korak. Ponosna sem na ekipo, na to, kar smo prikazale v zadnjih dveh mesecih. Ne samo v svetovnem prvenstvu, tudi to, kar smo prestale na treningih in trening tekmah," je dejala Lorena Lorber Fijok, Eva Pavlović Mori pa dodala: "Dokazale smo, česa smo sposobne in kam spadamo. Upam, da bomo tako nadaljevale."

Slovenska odbojkarska reprezentanca. | Foto: STA Foto: STA

Slovenska odbojkarska reprezentanca. | Foto: STA Foto: STA

SP v odbojki 2025 odbojka Lorena Lorber Fijok Eva Pavlović Mori Alessandro Orefice slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
