Starša dojenčka odpeljala na najvišji vrh: "Raje sta tvegala življenje otroka, kot plačala za reševanje" #video

Poljski gorski vodnik je rešil devetmesečnega dojenčka, potem ko sta ga starša peljala na najvišjo goro Poljske, poročajo tamkajšnji mediji. "Raje sta tvegala življenje svojega otroka, kot pa plačala za reševanje," je poljski gorski vodnik zapisal v objavi na Facebooku.

Starša devetmesečnega dojenčka iz Latvije sta se preteklo soboto znašla v težavah pri sestopu z 2501 meter visoke gore Rysy, ki je tudi najvišja gora Poljske. Obstala sta na ledenih in zasneženih poteh.

Na latvijsko družino je na poti na vrh po naključju naletel poljski gorski vodnik Szymon Stoch, ki je prav tam vodil svojo skupino. Kot je povedal za poljske medije, je bila pot prekrita s trdim snegom in ledom. "To so razmere, ki ne zahtevajo le ustrezne opreme, temveč tudi izkušnje in budnost," je dejal.

Kljub Stochovim večkratnim opozorilom so nadaljevali vzpon na vrh. "Nosila sta dojenčka in rekla, da gredo na vrh," je Stoch povedal na profilu Tatromaniak na Facebooku, kjer pripovedujejo zgodbe iz poljskih Tater.

Ko sta dosegla vrh, sta spoznala, da je spust prenevaren, in Stocha prosila, naj jima posodi dereze in jima pomaga pri sestopu. Vodnik je njuno prošnjo zavrnil, saj je vedel, da bi, če bi med spustom zdrsnilo eni osebi, padli vsi po vrsti.

Dojenčka sta nosila v nosilki spredaj. Foto: FB/Tatromaniak

Denar ima prednost

Stoch jima je svetoval, naj pokličeta reševalno službo, edino varno možnost. Predlog sta zavrnila, saj družina ni imela potovalnega zavarovanja. "Raje sta tvegala življenje svojega otroka, kot pa plačala za reševanje," je še zapisal v objavi.

Soočen s smrtno nevarno situacijo se je Stoch odločil, da bo vzel otroka in ga odnesel v dolino. "Korak za korakom, s polno osredotočenostjo sem otroka pripeljal na varno," je zapisal.

Ogorčenje na družbenih omrežjih

Incident je sprožil val komentarjev, v katerih so uporabniki družbenih omrežij kritizirali starše, ker so ogrozili življenje devetmesečnega dojenčka.

"Žal mi je otroka takšnih staršev," je zapisal eden od uporabnikov. Mnogi so tudi predlagali, da bi starša prijavili policiji zaradi ogrožanja otrokovega življenja.

Eden od uporabnikov pa se je razburil in pripomnil, da se bodo starši, ker se je vse izteklo dobro in nihče ni bil poškodovan, verjetno tega dogodka spominjali kot "lepega družinskega izleta ... 'Uspelo nam je. Izplačalo se je.' Žal je to tako."

Priljubljen, a tehnično zahteven vzpon

Gora Rysy, ki leži na poljsko-slovaški meji, je priljubljen, a tehnično zahteven vzpon. Jeseni in zgodaj pozimi je zaradi poledenelih poti ena najnevarnejših poti v regiji. Poljska gorska reševalna služba (TOPR) redno opozarja pohodnike, naj preverijo razmere in se izogibajo visokogorskim potem brez zimske opreme, kot so dereze, čelade in cepini.

Ustanovitelj profila Tatromaniak na Facebooku, ki je delil poročilo gorskega vodnika Stocha, je primer opisal kot "najbolj šokantno situacijo, o kateri je kadarkoli poročal na tej strani". Dodal je, da je zaradi dogodka ostal "brez besed – ne le kot nekdo, ki piše o Tatrah, ampak tudi kot oče".