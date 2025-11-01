Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Na. R.

Sobota,
1. 11. 2025,
20.54

Osveženo pred

21 minut

Sobota, 1. 11. 2025, 20.54

21 minut

Plaz pokopal tri alpiniste, dva še pogrešajo

Plaz. Sneg. | Snežni plaz se je sprožil okoli 16. ure. | Foto Shutterstock

Snežni plaz se je sprožil okoli 16. ure.

Foto: Shutterstock

Na območju Ortlerskih Alp, blizu vrha Cima Vertana na Južnem Tirolskem v Italiji, so po sproženju plazu umrli trije nemški državljani. Dva še vedno pogrešajo, dva člana skupine pa sta uspela preživeti, poroča Il Messaggero.

Po prvih informacijah je plaz zajel dve ločeni alpinistični skupini. Prvo, v kateri so bili trije alpinisti, je sneg popolnoma zasul in vsi trije člani te skupine so žal umrli.

V drugi skupini, ki so jo sestavljali štirje, sta se dva uspela rešiti, iskanje dveh pa še ni končano.

Iskanje v težkih razmerah

Iskalno-reševalno akcijo vodi postaja Gorske reševalne službe v Soldi, s pomočjo bližnjih enot, Gorske reševalne službe finančne policije, helikopterske službe Pelikan 3 in gasilcev v dolini.

Iskanje nadaljujejo nocoj, s podporo dronov in helikopterjev, ki preiskujejo območje plazu. Reševalci pravijo, da so razmere na terenu zaradi nestabilnega snega in zmanjšane vidljivosti izjemno težke.

Oblasti še niso razkrile identitete umrlih ali pogrešanih alpinistov, vendar so potrdili, da so vsi iz Nemčije. 

