Žalostna zgodba pod Toscem umrlih bratov: eden od njiju se je poročil pred meseci, drugi bi se moral kmalu

V tragediji v Julijskih Alpah, v kateri je snežni plaz pod vrhom Tosca zasul skupino planincev, so umrli trije hrvaški državljani, med njimi dva brata. Hrvaški mediji so se že razpisali o njuni tragični zgodbi.

Slovenski gorski reševalni službi je danes pod plazom uspelo najti še dva od treh pogrešanih planincev, ki jih je včeraj pod vrhom Tosca zasul plaz. Nihče od treh hrvaških planincev nesreče ni preživel.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, sta pokojna brata, ki ju je slovenski gorski reševalni službi uspelo najti danes, prihajala iz kraja Kaštel Lukšić. Eden od njiju naj bi bil star 32, drugi pa 26 let. Tretji hrvaški planinec, ki so ga reševalci pod plazom našli že med včerajšnjo reševalno akcijo, je po poročanju portala prihajal iz solinskega naselja Sveti Kajo.

Eden od bratov se je poročil pred nekaj meseci, drugi naj bi se kmalu

Eden od pokojnih bratov, tako poroča Slobodna Dalmacija, se je poročil pred nekaj meseci, drugi pa naj bi se kmalu. Njuna družina, ki je izgubila dva od treh sinov in prihaja iz Kaštela, od koder sta bila pokojna brata, je že na poti v Slovenijo.

Po besedah hrvaškega notranjega ministra in podpredsednika vlade Davorja Božinovića sledi postopek identifikacije žrtev, zato o imenih in priimkih v javnosti še ne more govoriti.

Preostali štirje planinci reševalnim službam pokazali, kje se je plaz sprožil

"Danes smo nadaljevali iskanje. V dopoldanskem delu nam je uspelo locirati še preostala dva planinca – eden je bil pokrit približno meter globoko, drugi več kot meter in pol. Enega smo že prepeljali v dolino, za drugega še čakamo," je o današnji reševalni akciji povedal vodja intervencije Miha Arh ter dodal, da je bil teren izjemno zahteven, strm in nevaren.

"Žal moram povedati, da so vsi trije planinci, ki smo jih našli v plazu, umrli. Izrekam iskreno sožalje njihovim družinam," je še dejal vodja intervencije. Preostali štirje člani skupine, ki jih plaz ni odnesel, so po besedah vodje intervencije ostali na kraju nesreče in pomagali reševalcem določiti območje iskanja.

"Preostali štirje, ki so bili v skupini, so po sprožitvi plazu ostali na mestu in nam pokazali, kje se je plaz sprožil, da smo lahko začeli iskati na pravem območju. Ko smo se srečali, so jih naši reševalci pospremili na Pokljuko, kjer so imeli svoja vozila. Mislim, da so sicer še v Sloveniji," je še pojasnil Arh.

Preberite še: