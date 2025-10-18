Gasilci 13-letnico celo noč reševali iz sušilnega stroja

V kraju Mödling v predmestju Dunaja so gasilci danes iz sušilnega stroja rešili 13-letnico, ki je splezala v boben in se tam zagozdila. Gasilci so morali zaradi zahtevnosti reševanja stroj razstaviti. Zakaj je deklica splezala v sušilni stroj, ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gasilci so na kraj dogodka prispeli v petek zvečer, reševanje pa se je zavleklo do današnjega jutra.

Med reševanjem se je zdravstveno stanje 13-letnice poslabšalo. Pritoževala se je zaradi bolečin, imela je tudi težave z očmi, je za dpa povedal gasilec iz Mödlinga.

Peljali so jo v bolnišnico

Pri reševanju so morali gasilci uporabiti hidravlične škarje, s katerimi so odstranili še zadnje dele ohišja in deklico varno izvlekli iz stroja.

Deklico so z bolečinami v roki, rami in predelu trebuha prepeljali v bolnišnico. Zakaj je splezala v sušilni stroj in kako dolgo je bila v njem, za zdaj ni znano.